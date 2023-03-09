Yasak Elma final mi yapıyor?
Tam 6 sezondur soluksuz izlenen Yasak Elma yeni bölüm öncesi gelen final haberi herkesi şoke etti.
Yasak Elma son bölüm yine ekranlara damgasını vurdu. Pazartesi günlerinin rekortmen dizisi için alınan final kararı duyanların ağzını açık bıraktı.
Eda Ece, Şevval Şam, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Murat Aygen’in rol aldığı Yasak Elma dizisinden bu güne kadar birçok ünlü isim geldi geçti.
Yasak Elma 166. Bölüm yine entrika ve komedi sahneleri ile izleyenleri güldürmeyi başardı. Yasak Elma yeni bölüm için de geri sayım başladı.
6 sezondur Fox TV ekranlarında seyircisi ile buluşan sevilen diziden ayrılık haberleri peş peşe gelirken, son gelen haber herkesi üzdü.