Yürek Çıkmazı 15. bölüm fragmanı
TRT 1'de bu akşam yeni bölümü ile Yürek Çıkmazı dizisi izleyicilerin karşısına çıktı. İşte Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı izleme linki...
Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı günleri saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
• Ayça Bingöl
• Alp Navruz
• İrem Helvacıoğlu
• Cemal Toktaş
• Rozet Hubeş,
• Özlem Ulukan
• Timur Ölkebaş
YENİ BÖLÜM KONUSU
Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı’nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil’i arayan Zeynep’in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil’i Zeynep’i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır. Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, “ya ben ya baban” diyerek onu bir seçime zorlar. Öte yandan Yılmaz’ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer.
Yılmaz’ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir. Halil’in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.
YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?
Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
Yürek Çıkmazı, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Ayrıca Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.