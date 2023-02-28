Yürek Çıkmazı 15. bölüm fragmanı

Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı’nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil’i arayan Zeynep’in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil’i Zeynep’i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır. Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, “ya ben ya baban” diyerek onu bir seçime zorlar. Öte yandan Yılmaz’ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer.

Yılmaz’ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir. Halil’in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.