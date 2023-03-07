Yürek Çıkmazı 15. bölüm izle

YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Halil’in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep’in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep’in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep’i azlederek davayı geri çeker. Öğrendiği bu gerçekle ne yapacağını bilemeyen Halil ise, Ali Fuat’a verdiği sözü tutar ve Yürek Çıkmazı’na geri döner. Ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Yusuf nerdeyse dedesinin kopyası olmuş, dershaneye gitmesine izin verilmeyen Seray adeta eve hapsedilmiştir. Halil’in ayağa kalıp yeniden başlamaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Yılmaz’ın planı dâhilinde eve çağırılan İlker, Birsen’e talip olur. Öte yandan Halil’in eve döndüğünü şans eseri öğrenen Zeynep, kendini aldatılmış hisseder.

Ondan başka herkes döndüğünden haberdardır. İkinci hayal kırıklığını ise Ali Fuat’ın davayı çektiğini öğrendiğinde yaşar. Her ne kadar uzlaştık dese de, Zeynep bu ani kararın arkasındaki gerçek nedeni öğrenmek için, Ali Fuat’ı evine sürpriz bir ziyarette bulunur.