Yürek Çıkmazı 16. bölüm canlı izle
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 16. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü başladı.
Halil, Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep’i de buna inandırmaktır.
Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı günler saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
• Ayça Bingöl
• Alp Navruz
• İrem Helvacıoğlu
• Cemal Toktaş
• Rozet Hubeş,
• Özlem Ulukan
• Timur Ölkebaş
YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?
Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
Yürek Çıkmazı, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Ayrıca Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.
YÜREK ÇIKMAZI 16. BÖLÜM ÖZETİ
Ali Fuat’ın iftiraya kurban gittiğini öğrenen Halil, artık ona başka bir gözle bakmaya başlar. Kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmaz. İkili arasında zaman içinde baba oğul ilişkisi kurulur. Halil, bir yandan da Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep’i de buna inandırmaktır.
İlker’i eve çağırarak Birsen’i çocuklarının önünde rezil eden Yılmaz, amacına ulaşır. Birsen kendi ağzıyla babasının evinde kalacağını söyler. Annesinin bir gün o evden çıkabilme ihtimaline tutunan Seray büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, Yusuf annesini ölen babasına ihanetle suçlar. Babasının manipülasyonuna maruz kalan Feride, hamileliğini kullanarak Kıvanç’ı peşinde koşturmak ister ancak umduğunu bulamaz. Babasının evine doğalgaz döşetme talebi, Kıvanç tarafından hiç beklenmedik bir şekilde cevaplanır.
Ali Fuat ve Halil’in ortak olacağı Yılmaz’ın kulağına gider. Aralarında kurulan baba oğul ilişkisini kıskanır. Ali Fuat’ın karısını öldürmek suçundan 27 yıla mahkûm olduğunu öğrenen Yılmaz; kimsenin aklına gelmeyecek bir plan kurar.