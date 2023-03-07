Yürek Çıkmazı 16. bölüm fragmanı
TRT 1'de bu akşam yeni bölümü ile Yürek Çıkmazı dizisi izleyicilerin karşısına çıktı. İşte Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı izleme linki...
Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı günleri saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?
Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
Yürek Çıkmazı, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Ayrıca Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.
YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM ÖZETİ
Halil’in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep’in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep’in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep’i azlederek davayı geri çeker. Öğrendiği bu gerçekle ne yapacağını bilemeyen Halil ise, Ali Fuat’a verdiği sözü tutar ve Yürek Çıkmazı’na geri döner. Ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Yusuf nerdeyse dedesinin kopyası olmuş, dershaneye gitmesine izin verilmeyen Seray adeta eve hapsedilmiştir. Halil’in ayağa kalıp yeniden başlamaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Yılmaz’ın planı dâhilinde eve çağırılan İlker, Birsen’e talip olur. Öte yandan Halil’in eve döndüğünü şans eseri öğrenen Zeynep, kendini aldatılmış hisseder.
Ondan başka herkes döndüğünden haberdardır. İkinci hayal kırıklığını ise Ali Fuat’ın davayı çektiğini öğrendiğinde yaşar. Her ne kadar uzlaştık dese de, Zeynep bu ani kararın arkasındaki gerçek nedeni öğrenmek için, Ali Fuat’ı evine sürpriz bir ziyarette bulunur.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
• Ayça Bingöl
• Alp Navruz
• İrem Helvacıoğlu
• Cemal Toktaş
• Rozet Hubeş,
• Özlem Ulukan
• Timur Ölkebaş