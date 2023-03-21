Yürek Çıkmazı 17. bölüm

Halil, Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep’i de buna inandırmaktır.

Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı günler saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.