Yürek Çıkmazı 17. bölüm
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 17. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü başladı.
Halil, Zeynep’in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı’nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat’ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep’i de buna inandırmaktır.
Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı günler saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
• Ayça Bingöl
• Alp Navruz
• İrem Helvacıoğlu
• Cemal Toktaş
• Rozet Hubeş,
• Özlem Ulukan
• Timur Ölkebaş
YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?
Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
Yürek Çıkmazı, İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor. Ayrıca Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.