1 Mayıs Marşı kime ait? İşte 1 Mayıs Marşı hikayesi!

Sanatçı Sarper Özsan, siyasi yönüyle de bilinmektedir. Sarper Özsan, 1970 yılında Aydınlık Hareketine katılır ve ömrünün sonuna kadar bu partinin sevilen üyesi olur. 1977'de Aydınlık Korosu'nun kuruluşuna öncülük eder ve 1 Mayıs Marşı'nı da ilk defa bu koro söyler.

Sarper Özsan, 2009'da Cumhuriyet'te yayımlanan Celal Üster'e verdiği röportajda, şunları anlatmıştı: “Buraya nereden, nasıl bir marş bulacağımı bilemedim. En iyisi, benim bu sahneye uygun bir marş sözü yazıp bestelememdi. Sözlerde ve müzikte hem o günlerin ortamına uygun düşecek, ama aynı zamanda bizlerin içinde bulunduğumuz ortama aykırı düşmeyecek bir marş olmasına dikkat ettim. 1 Mayıs Marşı böyle ortaya çıktı. (...) Sözlere günümüzü anlatan dizeler de koymuştum. Müzikte ise oyunun geçtiği yere ve tarihe aykırı düşmeyecek, ama halkımızın da kulağına aykırı gelmeyecek bir yol seçtim. Örneğin, ‘1 Mayıs Marşı’nın ezgisinin temeli, bizim Kürdî dizimizle sol minör dizisinin karışımı sayılabilir. Marşı yazarken sevilebilir ve rahatlıkla söylenebilir bir marş olduğunu düşünüyordum. Ama marşın, oyunun sınırlarını aşıp bu denli yaygın bir duruma geleceğini o gün düşünmem olanaksızdı.”