150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Şartları Nelerdir? Başvuru Ekranı Açıldı!

Evlenen Genç Çiftlere Destek Projesi hayata geçirildi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ise yoğun bir şekilde merak ediliyor. Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atan ve başvuruları onaylanan genç çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150.000 TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Ayrıca evlilik öncesi ve evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. İşte proje hakkında tüm detaylar ve başvuru ekranı!

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Şartları Nelerdir?

Vatandaşlar projeyi aylardır merakla bekliyordu. Proje başvuru ekranı açıldıktan sonra ise hayal kırıklığına uğradılar. Tüm Türkiye'de uygulanacağı düşünülen proje yalnızca pilot bölgeler için başvuruya açıldı. Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başladı ve başvurular E-Devlet üzerinden açıldı. E-Devlet 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı için tıklayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi koşulları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş, başvuru yapacak kişilerin 18-29 yaşları arasında olması yani başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerektiğini belirtti.

Gelir durumuna ilişkin Göktaş, çiftin toplam gelirinin brüt asgari ücretin iki katını geçmemesi gibi bir kriterin bulunduğunu belirtti. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihlerine en az 2 ay, en fazla 6 ay sürelerinin olması gerektiğini belirten Göktaş, başvuruların dikkatle değerlendirileceğini belirtti.

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Evlilik kredisine başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlıyor olmalısınız:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaşları arasında olmak (30 yaşını doldurmamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz mal sahibi olmamak veya pay sahibi olmamak,

Çiftin son 6 aylık toplam ortalama geliri ile son aydaki toplam gelirinin asgari ücretin iki katını geçmemesi,

Başvuru tarihi itibariyle resmi nikah tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması,

Bakanlığın sunduğu evlilik öncesi ve evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, cinsel bütünlüğe karşı suçlar veya uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin üretimi, ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, satın alma, kabul etme, bulundurma ile ilgili suçlardan kesinleşmiş hüküm giymemiş olmak, af olsa dahi uyuşturucu kullanımı.

Bu şartları karşılayan adaylar başvurularını yapabilirler.