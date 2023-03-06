Berat Kandili'nde ne yapılır? Hangi ibadetler yapılır? Hangi dualar okunur?
Kandil geceleri İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple bu gece idrak edilecek olan Berat Kandili'nde ne yapılacağı, hangi ibadetlerin yapılacağı merak konusu oldu. Peki Berat Kandili'nde ne yapılır, hangi ibadetler yapılır?
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Üç aylar içerisindeki son kandil olan ve Ramazanın habercisi olan Berat Kandili, bu sebeplerle İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Berat kelimesi, Arapça'da "temize çıkma" anlamına gelir. Geçmişteki günahların affedilmesi, kulların temize çıkması sebebiyle bir arınma gecesidir.
BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPILIR? İBADETLER NELERDİR?
Berat Kandili, bir arınma gecesi olması sebebiyle amel defterinin açık bırakıldığı bir gecedir. Bu gecede Hz. Muhammed anılır, Kur'an-ı Kerim okunur veya dinlenir, oruç tutulur ve çokça Allah zikredilir.
HANGİ DUALAR OKUNMALI?
Berat gecesinde akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunmalıdır.
Hazreti Muhammed, Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi:
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"