Berat Kandili'nde ne yapılır? Hangi ibadetler yapılır? Hangi dualar okunur?

HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Berat gecesinde akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunmalıdır.

Hazreti Muhammed, Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"