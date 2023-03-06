Durian meyvesi nedir, nerede yetişir? Zararlı mıdır?

DURİAN MEYVESİNİN TADI NASIL?

Durian meyvesinin kötü koku yaymasının sebebi dışındaki kabuğudur. Dikenli ve sert bir yapıya sahip olan meyvenin içi sarımsı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Tat olarak da tatlı, tuzlu ve acı bir karışımı vardır.