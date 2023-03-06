Durian meyvesi nedir, nerede yetişir? Zararlı mıdır?
Türk Hava Yolları'nın TK-1855 sayılı, İstanbul - Barcelona seferini yapması planlanan uçuş uçaktaki bir koku sebebiyle birkaç saat yapılamadı. İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan uçakta panik durumu hakimdi. Peki bu kokuyu yayan durian meyvesi nedir?
DURİAN MEYVESİ NEDİR?
Durian meyvesi, ülkemizde pek bilinmese de dünyada oldukça bilinen bir meyvedir. Daha çok Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler ülkerinde yetişen durian meyvesi Güneydoğu Asya bölgesinde oldukça popülerdir.
DURİAN MEYVESİNİN TADI NASIL?
Durian meyvesinin kötü koku yaymasının sebebi dışındaki kabuğudur. Dikenli ve sert bir yapıya sahip olan meyvenin içi sarımsı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Tat olarak da tatlı, tuzlu ve acı bir karışımı vardır.
DURİAN MEYVESİ NEDEN YASAKLI?
Kötü bir kokuya sebep olması sebebiyle otel, toplu taşıma gibi kapalı alanlara sokulması yasaklanmıştır. Özellikle Uzakdoğu'daki ülkeler bu meyvenin kapalı alanlara girişine yasak koymuştur.
DURİAN MEYVESİ ZARARLI MI?
Durian meyvesi kötü kokması sebebiyle insan vücuduna zararlı olabileceği yönünde dedikodular çıkmaktadır. Fakat tam tersine yeterli miktarda tüketildiği takdirde oldukça faydalı bir meyvedir C vitamini açısından zengin bir meyve olan durian meyvesi, diyet yapanların tercih edebileceği meyvelerden biridir.