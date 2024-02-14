Erzincan Altın Madeni kime ait kazadan sonra yoğun şekilde merak edilmeye başlandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni, 2010 yılından beri altın üretimi yapmaktadır. Madenin işletmecisi olan Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise iki şirket tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Bu yazıda, madenin hisse dağılımı ve işletmecileri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Erzincan Altın Madeni Kime Ait?

SSR Mining Kanada merkezli bir altın madenciliği şirketi olan SSR Mining, 1946 yılından beri faaliyet göstermektedir. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan şirket, Çöpler Altın Madeni'nin %80 hissesine sahiptir. Çöpler Altın Madeni'nin diğer bir ortağı ise Lidya Madencilik'tir.

Çalık Holding'e ait bir şirket olan Lidya Madencilik, Türkiye'de altın ve gümüş madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. Ülkenin en büyük altın üreticilerinden biri olan şirket, Çöpler Altın Madeni'nin %20 hissesine sahiptir.

Anagold Madencilik 2022 Yılında Siyanür Sızdırdığı İçin Ceza Yedi!

2000 yılında kurulmuş olan Anagold Madencilik, Çöpler Altın Madeni'nin yanı sıra, Erzincan'da bulunan Terzihan Altın Madeni'ni de işletmektedir. Türkiye'nin en büyük altın üreticilerinden biri olan şirket, her yıl milyonlarca ons altın üretmektedir. Şirketin Maden çalışmaları geçmişinde ise cezaları hayli kabarıktır. 2022 yılında Erzincan Valiliği tarafından Anagold Madenciliğe tam 16 milyon 441bin TL para cezası kesildi. Siyanür taşıyan boru hattında yaşanan 20 metreküplük sızıntı yüzünden aldıkları bu ceza sonucunda şirketin faaliyetleri geçici bir süre durdurulmuştu. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel:

Bilim ve teknik yapılması gerekenleri çözmüştür ama bunun kâr hırsıyla uygulanmaması kabul edilemez. İnsan hayatına rağmen bir ekonomik faaliyet yapılamaz

Madenin Kapatılması İçin Onlarca Dava Açıldı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bu madendeki kapasite artışı projesine verilen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'nun iptal edilmesi için bir dava açmıştı. Türk Tabipleri Birliği de konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Çöpler Altın Madeni İşletmesi acilen kapatılarak binlerce ton tehlikeli atığın, liç yığınlarının, pasa dağlarının bilimsel yöntemlerle zararsız hale getirilmesi gerek" ifadelerini kullanmıştı. Daha öncede defalarca kez madenin kapasite artırılmasına gidilmemesini söyleyen yüzlerce kişi maalesef dinlenmedi. Yaşanan bu çevre felaketinin uzun dönemde etkileri ne olacak henüz bilinmiyor.