Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?

Hiroşima'ya atılan bombanın yaklaşık 40 milyon katı bir enerjiye sahiptirler. Çok güçlü magnetik alanların parçalanmaları ve yeniden birleşmeleri patlamaların oluşması için gerekli olan ilk enerji kaynağını oluşturur.

Gamma ışınım, X-ışınım, görsel ışınım ve radyo ışınım gibi elektromagnetik spektrumun hemen hemen her dalga boyunda ışınımda bulunurlar.

Güneş patlamaları sırasında güneşten yayılan yüksek enerjili parçacıklar, radyoaktif yayılımın temelini oluşturur.