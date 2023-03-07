Hayata Dönüş Kredisi nedir? Kimler yararlanabilecek? Ne zaman sona erecek?

HAYATA DÖNÜŞ KREDİSİNİN DETAYLARI NELER?

• Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

• Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek.

• Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak.

• Depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.

• Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

• Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.