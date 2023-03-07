Hayata Dönüş Kredisi nedir? Kimler yararlanabilecek? Ne zaman sona erecek?
Yaşanan deprem felaketinden sonra etkilenen esnaf ve sanatkarların faydalanabileceği Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı. Hayata Dönüş Kredisi nedir? Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme olacak?
Ülkede yaşanan iki büyük deprem felaketinden sonra ağır hasara uğrayan illerde esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketi açıklandı.
HAYATA DÖNÜŞ KREDİSİ NEDİR?
6 Şubat'ta yaşanan depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturulan bir destek paketidir.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de dahil olmak üzere esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalar krediden yararlanabilecek.
HAYATA DÖNÜŞ KREDİSİNİN DETAYLARI NELER?
• Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.
• Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek.
• Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak.
• Depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.
• Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.
• Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.