Hıdrellez nedir? Hıdrellez'de neden ateş üstünden atlanır?

HIDRELLEZ NEDEN 6 MAYIS'TA KUTLANIR?

Hıdrellez'in 6 Mayıs'ta kutlanmasının bir sebebi, Hızır ve İlyas'ın senede sadece bu tarihte bir araya geldiğine inanılmasıdır. Ancak 6 Mayıs tarihinin bir önemi de, uzun yıllar bahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilmesidir. Osmanlı dönemine kadar uzanan bir zamanda 6 Mayıs, senenin yaz dönümüne girdiğinin kabul edildiği tarihti. O dönemlerde yıl iki bölüme ayrılmış, yaz dönemlerini belirten günlere Hızır günleri, kış dönemini belirten günlere Kasım günleri denmiştir. Güneşin 6 Mayıs'ta Ülker burcuna girmesi ve 7-8 Kasım'a kadar bu burçta kalması nedeniyle, bu tarihler arası yaz günleri olarak kabul edilmiştir.

Hıdrellez'in 6 Mayıs'ta kutlanmasının bir nedeni de Hıristiyanlık'ta kutlanan Aziz Yorgi günüdür. Özellikle Doğu Hıristiyanlığında önemli görülen bu gün, Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Hıdrellez için de benimsenmiştir. Tıpkı Hıdrellez gibi Aziz Yorgi (bir diğer değişle Yeşil Yorgi) günü de baharın gelişiyle ilgilidir. Bu nedenle iki kült, birbirine benzerlik teşkil etmiştir. Bu iki kült, benzerlikleri nedeniyle birbirini oldukça etkilemiştir.