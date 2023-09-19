İlk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi! Yurda giderken kesin alınması gerekenler neler? Valizde olmazsa olmazlar

Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, kalacakları yurt araştırmalarını sürdürürken ''Yurtta neler lazım?'' sorusuna da yanıt arıyor. İşte ilk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi.

# Yurt # tüm ihtiyaçlar # ilk kez
Son Güncelleme:
İlk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi! Yurda giderken kesin alınması gerekenler neler? Valizde olmazsa olmazlar - Resim: 1

Uzun bir aradan sonra okula gitmek için gün sayan öğrenciler, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kalacakları yer konusunda araştırmalarını hızlandırdı. İşte ilk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi...

1 10
İlk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi! Yurda giderken kesin alınması gerekenler neler? Valizde olmazsa olmazlar - Resim: 2

Kıyafetler

2 10
İlk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi! Yurda giderken kesin alınması gerekenler neler? Valizde olmazsa olmazlar - Resim: 3

Terlik

3 10
İlk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi! Yurda giderken kesin alınması gerekenler neler? Valizde olmazsa olmazlar - Resim: 4

Kişisel bakım ürünleri

4 10