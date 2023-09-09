İSKİ baraj doluluk oranları ne durumda? 9 Eylül barajların doluluk oranı!
İSKİ baraj doluluk oranları her gün paylaşılıyor. Özellikle son dönemlerde artan kuraklık tehlikesi ve su sıkıntısı sebebiyle barajlarımızın doluluk oranları büyük önem arz ediyor. Baraj doluluk oranlarındaki son durumları grafikler halinde sizin için paylaşıyoruz!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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İSKİ ortalama baraj doluluk oranını 9 Eylül 2023 için %27.62 olarak açıkladı.
Son 2 haftadır barajların doluluk oranları ise %30.35 ile %27.62 arasında değişim göstermekte.
Barajlarımızın son 1 yıldaki aylık doluluk oranlarına bakacak olursak bu yıl %48.58 ile Mayıs ayında zirveyi gören baraj doluluk oranlarımız en düşük seviyesini Eylül ayında görmekte.
Yıllara göre karşılaştırma yapacak olursa %65.97 oran ile 2015 yılında barajlarımız müthiş bir doluluk oranı yakalıyor. 2014 yılında ise neredeyse kuraklık tehlikesi ile karşılaşıyoruz.