Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli zaferi Çanakkale Savaşı'ndan sonra en büyük ikinci zaferi Kut'ül Amare'dir. Irak Cephesi İngilizlere karşı oluşturulmuştur. Osmanlı kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle ve Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar uzanır.

İngilizlerin hedefinde ise petrol bölgeleri olan Basra ve Bağdat vardı. İngiliz ordusu, Bağdat'ı ele geçirmek için yola çıktı. Osmanlı birlikleri; Çanakkale, Sarıkamış ve Filistin cephelerine kaydırıldığı için Irak'ta az sayıda asker vardı.

İngiliz ordusu, Bağdat'a giden yoldaki en önemli noktaya, Kut'ül Amare’ye kadar ilerledi.