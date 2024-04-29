Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!
Kut'ül Amare Zaferi, Birinci Dünya Savaşından sonra Şanlı Türk Ordusu'nun kazandığı ikinci büyük zaferdir. 7 Aralık 1915'te başlayan kuşatma 29 Nisan 1916'da kazanılmıştır. Kut'ül Amare, Türk Ordusu'nun Irak Cephesinde kazandığı zaferdir
Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli zaferi Çanakkale Savaşı'ndan sonra en büyük ikinci zaferi Kut'ül Amare'dir. Irak Cephesi İngilizlere karşı oluşturulmuştur. Osmanlı kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle ve Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar uzanır.
İngilizlerin hedefinde ise petrol bölgeleri olan Basra ve Bağdat vardı. İngiliz ordusu, Bağdat'ı ele geçirmek için yola çıktı. Osmanlı birlikleri; Çanakkale, Sarıkamış ve Filistin cephelerine kaydırıldığı için Irak'ta az sayıda asker vardı.
İngiliz ordusu, Bağdat'a giden yoldaki en önemli noktaya, Kut'ül Amare’ye kadar ilerledi.
İNGİLİZLERİN PARA TEKLİFİ
Osmanlı ordusu Kut'ül Amare'de İngilizleri tam manasıyla kuşatmış ve bir çember içine almıştı. Bunu yarmak için İngiliz birlikleri takviye aldıysa da başarılı olamadı. Mart ayına kadar süren bu kuşatma sırasında İngilizler içinde büyük kayıplar olmuştur. Kuşatmayı yaramayan İngilizler Hali Paşa'ya 2 Milyon Sterlin (8 Milyon TL) rüşvet teklif ederek kuşatmanın kaldırılmasını istediler. Hali Paşa da bu tarihî teklife şu anlamlı cevabı verdi: "Baltacı devirleri geride kaldı!"
29 Nisan günü İngilizler, Osmanlı ordusuna teslim oldu. Bu tarihi zafer üzerine Altıncı Ordu Komutanı Halil Paşa, ordusuna şu mesajı çekiyordu: "Bugüne ''Kut Bayramı'' namını veriyorum."
Türk Ordusu bu savaşlarda 25.000 Askerini Şehit vermiştir. İngiliz Ordusundan 40.000 asker öldürülmüştür. 13 General, 481 Subay, 13.300 ingiliz askeri esir alınmıştır.
İngiliz ordusu, en ağır mağlubiyetlerinden biri aldı. Türk ordusu bir kez daha tarihe adını yazdırdı.
10 binden fazla şehidin verildiği Kut'ül Amare Zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olarak kayda geçti.
Halil Paşa 1935 de kabul edilen Soyadı kanununa göre “Kut” soyadını almıştır.
Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart, Kut’ül-Ammare Zaferi için “İngiliz prestijinin Birinci Dünya Savaşı’nda yediği en büyük darbe" olarak yorumlanmaktadır.
İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştır.
Kut'ül Amare'nin askeri tarih açısından diğer önemi de bilinen ilk havadan ikmal denemesini İngiliz ordusunun Kut'taki birliklerini ikmal için 26 gün boyunca Dicle'deki Ora Üssü'nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakları göndermiş olmalarıdır.
Günümüzde bu topraklar elimizde bulunmasa bile Türk tarihinin en şanlı zaferlerindendir. Unutturulmaya çalışılmış bir zaferdir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.