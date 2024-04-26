O tarihte çöl tozunun etkisi sona erecek! Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?
Türkiye çöl tozunun etkisine girdi. Bir çok ilde toz taşınımı uyarısı yapıldı. Meteoroloji 35 şehir için sarı kodlu uyarı verdi. Pek çok insan çöl tozunun ne olduğunu, etkilerinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu merak ediyor. İşte bu soruların cevabı.
Türkiye, günlerdir çöl tozu taşınımının etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için toz taşınımı uyarısı yaptı. Türkiye'nin gündemini meşgul eden toz taşınımının ise insan sağlığı açısından etkileri de tartışılıyor. Bir çok ilde uzmanlar maske kullanmadan dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.
ÇÖL TOZU NEDİR, NEDEN OLUR?
Çöl tozu da denen toz taşınımı, atmosferdeki toz parçacıklarının hareket etmesi ve farklı noktalara taşınmasıdır. Bu parçacıklar, rüzgârın hareketine göre atmosfere ulaşır. Toz taşınımı çöllerde ve kuru arazilerde yaşanan fırtınalar sonucu oluşabilir. Sanayi, tarım faaliyeti ve araç taşınımı gibi etkenler de toz taşınımını etkileyebilir.
ÇÖL TOZU İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?
Çöl tozu, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir hava olayıdır. Solunum yolu, kalp, akciğer hastalıkları olan kişilerde olumsuz etkiler yaşanabilir. Aynı zamanda alerjik reaksiyon veren kişiler de bu tozlardan olumsuz yönde etkilenir.
Uzmanlar, çocukların, alerjisi ve astımı olanların, KOAH’lıların, yaşlıların daha fazla risk altında olduğunu belirtiyor. Çöl tozlarının içinde kimyasal partiküllerin de olabileceğini belirten uzmanlar, ileriye dönük kronik, nörolojik hastalıklar bakımından da etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Dışarıya özellikle risk grubundaki kişilerin maskesiz çıkmamaları tavsiye ediliyor.