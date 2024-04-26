O tarihte çöl tozunun etkisi sona erecek! Çöl tozu nedir? Çöl tozunun etkileri neler?

ÇÖL TOZU NEDİR, NEDEN OLUR?

Çöl tozu da denen toz taşınımı, atmosferdeki toz parçacıklarının hareket etmesi ve farklı noktalara taşınmasıdır. Bu parçacıklar, rüzgârın hareketine göre atmosfere ulaşır. Toz taşınımı çöllerde ve kuru arazilerde yaşanan fırtınalar sonucu oluşabilir. Sanayi, tarım faaliyeti ve araç taşınımı gibi etkenler de toz taşınımını etkileyebilir.