Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!

1979 İran devrimiyle Humeyni başa gelince ABD, Irak ile anlaşıp İran'a saldırdı.

ABD'nin girdiği her yerde savaş çıkartması dolayısıyla bu iki dev petrol üreticisi, İran ve Irak birbirlerine girmesinden dolayı dünyada ikinci petrol krizi ortaya çıktı.

22 Eylül 1980'de başlayan İran-Irak Savaşı 8 yıl sürdü. ABD destekli savaş Irak’ı çökertirken, İran’a da ağır fatura bıraktı. Bu savaş sonrası ABD 1990’lardan sonra bölgeye yerleşmeye başladı. Savaşta karşılıklı toplam 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce insan ise yaralandı ve sakat kaldı…

Bu kez iki ülkenin petrol üretimi, yıllık 6.5 milyon varil azalarak günlük 1 milyon varile geriledi. Tüm dünyada üretim yüzde 10 düşünce petrol fiyatları bu kez 35 doları gördü.