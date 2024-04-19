Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!
Şanar Yurdatapan sözlerini yazdı, Atilla Özdemiroğlu besteledi. Eurovision'u en çok hak eden, petrol krizini en iyi şekilde anlatan Petrol şarkısı...
Ajda Pekkan’ın “Aman petrol, canım petrol” şarkısıyla Türkiye’yi Eurovizyon şarkı
yarışmasında temsil edip aldığı 23 puanla yarışmayı on beşinci olarak tamamladığı 19 Nisan
1980’in üzerinden tam 44 sene geçti.
Şarkıcının başta Avrupa olmak üzere ülkesi dışındaki popülerliğinin giderek artması, 1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi ve ülkenin geçmiş yıllardaki imajını düzeltmesi için üzerinde bir baskı oluşturdu.
1979 İran devrimiyle Humeyni başa gelince ABD, Irak ile anlaşıp İran'a saldırdı.
ABD'nin girdiği her yerde savaş çıkartması dolayısıyla bu iki dev petrol üreticisi, İran ve Irak birbirlerine girmesinden dolayı dünyada ikinci petrol krizi ortaya çıktı.
22 Eylül 1980'de başlayan İran-Irak Savaşı 8 yıl sürdü. ABD destekli savaş Irak’ı çökertirken, İran’a da ağır fatura bıraktı. Bu savaş sonrası ABD 1990’lardan sonra bölgeye yerleşmeye başladı. Savaşta karşılıklı toplam 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce insan ise yaralandı ve sakat kaldı…
Bu kez iki ülkenin petrol üretimi, yıllık 6.5 milyon varil azalarak günlük 1 milyon varile geriledi. Tüm dünyada üretim yüzde 10 düşünce petrol fiyatları bu kez 35 doları gördü.
O tarihlerde yurt dışında da nam salan Ajda Pekkan TRT'nin gözünde Eurovision için en önemli kişidir. Sesi, güzelliği ve yeteneği ile Türkiye'yi temsil etmiştir.
Pet'r Oil dışında Eurovision için, Bir Dünya Ver Bana ve Olsam şarkıları da seçenekler arasındaydı. Jüri ise Pet'r Oil şarkısını seçmişti.
Atilla Özdemiroğlu, TRT'nin notaları 10 gün gecikmeli yolladığı için orkestra şarkıya adapte olamamıştı.
Sonuç olarak Ajda Pekkan, petrol krizine sanatıyla bir gönderme yapmıştı. Kazanamasak da bu şarkı bizim gönlümüzde her zaman birinci. Her brent petrol fiyatı yükseldiğinde ve benzin almaya giderken açıp Eurovision'u yad etmeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin futbol dışında birbirine en çok kenetlendiği olaylardan biri de Eurovision'du. Eurovision Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika şarkısı ile ilk kez 1975 yılında katıldığımız Eurovision'daki bu uzun yolculuğumuz 2012 yılında Can Bonomo'nun Love Me Back'i ile son buldu.