Türkiye'de klip çekiminde bir ilk! Ece Seçkin XR teknolojisiyle klip çekti!

Seçkin, Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Usta yönetmen Murat Küçük ve ekibiyle işbirliği yapan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunu kullanarak gerçeği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.

Sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait olan “Lambalar” şarkısının klip çekiminde ise XR teknolojisi kullanıldı.