Türkiye'de klip çekiminde bir ilk! Ece Seçkin XR teknolojisiyle klip çekti!
Başarılı Türkçe pop sanatçısı Ece Seçkin Türkiye'de bir ilke imza attı!
Adeyyo, Aman Aman, Hoşuna mı Gidiyor, şarkılarıyla Türkçe pop müzikte hit olan Ece Seçkin bu kez de “Lambalar” isimli video klibiyle gündeme geldi.
Seçkin, Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Usta yönetmen Murat Küçük ve ekibiyle işbirliği yapan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunu kullanarak gerçeği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.
Sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait olan “Lambalar” şarkısının klip çekiminde ise XR teknolojisi kullanıldı.
Klip Türkiye’de 3 gerçeklik türünün (XR, VR, MR) birleştiği ilk klip olma özelliği taşıyor.
PEKİ XR, VR, MR TEKNOLOJİLERİ NELERDİR?
XR kısaca genişletilmiş gerçeklik demektir. XR, genellikle hem gerçek dünyayla etkileşimi sürdürürken aynı zamanda sanal dünyada da deneyim yaşamak için kullanılır.
MR, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren ve etkileşimlerini sağlayan bir teknolojidir. MR, gerçek dünyadaki nesneleri ve sanal nesneleri algılayan ve birleştiren daha karmaşık teknolojilere dayanır.