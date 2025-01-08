2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı!
2024 yılı, Türkiye'nin gayrimenkul ve otomotiv piyasalarında sakin bir yıl olarak geçerken, otomobil satışlarında şaşırtıcı bir değişim yaşandı. Yüksek konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan birçok kişi, yönünü otomobil alımına çevirdi. İşte en çok satışı yapılan otomobiller...
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FIAT ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRDI
Otomobil satışlarında uzun yıllardır zirvede yer alan Fiat, 2024 yılında tahtını Fransız otomobil markası Renault'ya kaptırdı. Ekonomim'e göre, Renault, Türkiye’deki otomobil pazarında büyük bir çıkış yakalayarak birinci sıraya oturdu. Fiat ise sıralamada düşüş yaşadı.
İşte 2024 yılında en çok satılan otomobiller:
RENAULT 117.919 ADET
FIAT 87.126 ADET
VOLKSWAGEN 74.533 ADET
HYUNDAI 58.499 ADET
CHERY 57.047 ADET
PEUGEOT 53.886 ADET
TOYOTA 51.936 ADET
OPEL 45.212 ADET
SKODA 43.972 ADET
CITROEN 43.219 ADET