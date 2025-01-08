2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı!

FIAT ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRDI

Otomobil satışlarında uzun yıllardır zirvede yer alan Fiat, 2024 yılında tahtını Fransız otomobil markası Renault'ya kaptırdı. Ekonomim'e göre, Renault, Türkiye’deki otomobil pazarında büyük bir çıkış yakalayarak birinci sıraya oturdu. Fiat ise sıralamada düşüş yaşadı.

İşte 2024 yılında en çok satılan otomobiller: