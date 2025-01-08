2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı!

2024 yılı, Türkiye'nin gayrimenkul ve otomotiv piyasalarında sakin bir yıl olarak geçerken, otomobil satışlarında şaşırtıcı bir değişim yaşandı. Yüksek konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan birçok kişi, yönünü otomobil alımına çevirdi. İşte en çok satışı yapılan otomobiller...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 1

FIAT ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRDI

Otomobil satışlarında uzun yıllardır zirvede yer alan Fiat, 2024 yılında tahtını Fransız otomobil markası Renault'ya kaptırdı. Ekonomim'e göre, Renault, Türkiye’deki otomobil pazarında büyük bir çıkış yakalayarak birinci sıraya oturdu. Fiat ise sıralamada düşüş yaşadı.

İşte 2024 yılında en çok satılan otomobiller:

1 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 2

RENAULT 117.919 ADET

2 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 3

FIAT 87.126 ADET

3 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 4

VOLKSWAGEN 74.533 ADET

4 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 5

HYUNDAI 58.499 ADET

5 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 6

CHERY 57.047 ADET

6 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 7

PEUGEOT 53.886 ADET

7 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 8

TOYOTA 51.936 ADET

8 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 9

OPEL 45.212 ADET

9 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 10

SKODA 43.972 ADET

10 11
2024'te otomobil satışlarında zirve değişti: Fiat yerini kaptırdı! - Resim: 11

CITROEN 43.219 ADET

11 11
otomobil