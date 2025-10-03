2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı: Japon devi zirveyi kimseye bırakmadı
Türkiye otomobil pazarında SUV segmentinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. 2025 Eylül ayında en çok satan SUV modeli belli oldu ve Japon devi zirveyi kaptı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye otomobil pazarında SUV segmenti, tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategorilerden biri olmaya devam ediyor.
Ekonomim'in derlemesine göre liste şu şekilde:
Nissan Qashqai – 3621 adet
Dacia Sandero Stepway – 3290 adet
Fiat Egea Cross – 2445 adet
Renault Duster – 2138 adet
Toyota C-HR – 2080 adet
Cupra Formentor – 1767 adet
Peugeot 2008 – 1717 adet
Tesla Model Y – 1664 adet
Chery Tiggo 7 Pro Max – 1418 adet
Peugeot 3008 – 1372 adet