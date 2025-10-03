2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı: Japon devi zirveyi kimseye bırakmadı

Türkiye otomobil pazarında SUV segmentinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. 2025 Eylül ayında en çok satan SUV modeli belli oldu ve Japon devi zirveyi kaptı.

Türkiye otomobil pazarında SUV segmenti, tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategorilerden biri olmaya devam ediyor.

Ekonomim'in derlemesine göre liste şu şekilde:

Nissan Qashqai – 3621 adet

Dacia Sandero Stepway – 3290 adet

Fiat Egea Cross – 2445 adet

Renault Duster – 2138 adet

Toyota C-HR – 2080 adet

Cupra Formentor – 1767 adet

Peugeot 2008 – 1717 adet

Tesla Model Y – 1664 adet

Chery Tiggo 7 Pro Max – 1418 adet

Peugeot 3008 – 1372 adet

