2025’in en uygun fiyatlı otomobilleri belirlendi: İşte fiyatlar!

Hyundai i10

Türkiye’de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, kompakt yapısı ve ekonomik fiyatı ile dikkat çekiyor. 1.010.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekleyen Hyundai i10, şehir içi ulaşımda pratiklik arayan sürücüler için ideal bir seçenek. Ayrıca, Hyundai i20 1.206.000 TL’den, Hyundai Bayon ise 1.314.000 TL’den satışa sunuluyor.