2025’in en uygun fiyatlı otomobilleri belirlendi: İşte fiyatlar!
2025 yılına girerken, sıfır araç almayı düşünenler için cazip kampanyalarla en uygun fiyatlı otomobiller açıklandı. İşte o ekonomik otomobiller...
İkinci el araçların sıfır araç fiyatlarıyla neredeyse yarıştığı bu dönemde, sıfır araç talebi artmış durumda. Otomobil üreticileri ise yeni yıla özel cazip kampanyalar ve taksit imkânları sunmaya devam ediyor. Ekonomim'in derlemesiyle 2025 yılı için en uygun fiyatlı otomobilleri belirlendi. İşte o araçlar ve özellikleri:
Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway, sunduğu yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Bir depo benzinle ortalama 1000 km yol alabilen bu model, uzun yolculuklar için ideal bir seçenek. Şehir içi kullanımda da oldukça pratik olan Dacia Sandero Stepway, 1.099.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
Dacia Jogger ise 1.305.000 TL'den satışa sunuluyor.
Opel Corsa
Opel Corsa, hem iç mekan tasarımı hem de sürüş konforu ile dikkat çekerken, fiyatıyla da cazip bir seçenek sunuyor. Benzinli modelleri 1.172.900 TL'den başlarken, elektrikli versiyonu 1.395.900 TL'den satışa sunuluyor.
Hyundai i10
Türkiye’de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, kompakt yapısı ve ekonomik fiyatı ile dikkat çekiyor. 1.010.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekleyen Hyundai i10, şehir içi ulaşımda pratiklik arayan sürücüler için ideal bir seçenek. Ayrıca, Hyundai i20 1.206.000 TL’den, Hyundai Bayon ise 1.314.000 TL’den satışa sunuluyor.
Kia Picanto
Kia Picanto, güvenli sürüş deneyimi ile öne çıkıyor. Şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı ve geri görüş kamerası gibi donanımlarla donatılmış olan bu model, ayrıca Feel ve Cool versiyonlarıyla seçenek sunuyor. Fiyatı ise 1.033.000 TL'den başlıyor. Kia Stonic ise 1.350.000 TL’den satışa sunuluyor.
Renault Taliant
Renault'nun şık ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Renault Taliant, kaslı dış görünümü ve keskin hatlarıyla güçlü bir imaj yaratıyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için uygun olan bu model, 1.103.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Ayrıca, Renault Clio 1.244.000 TL'den satışa sunuluyor.
BYD Dolphin
Elektrikli araçlar arasında dikkat çeken modellerden biri olan BYD Dolphin, çevre dostu sürüş sunarken, fiyatı 1.284.500 TL'den başlıyor.
Fiat Egea Sedan
Fiat, Egea Cross 1.519.900 TL ve Fiat 600 1.415.900 TL gibi fiyatlarla satışa sunduğu yeni araçlarıyla dikkat çekiyor.
Leapmotor T03
Çinli elektrikli otomobil markası Leapmotor, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculukları mümkün kılan teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bataryalarını 36 dakikalık sürede yüzde 30'dan yüzde 80'e doldurabilen Leapmotor T03, 999.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
Toyota Yaris
Toyota Yaris, şık tasarımı ve pratik özellikleriyle özellikle genç sürücüler için ideal bir seçenek. Fiyatı ise 1.468.000 TL'den başlıyor.