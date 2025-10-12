600 bin TL bütçeyle araç arayanlara rehber: İşte fiyatına göre en iyi modeller

Otomobil fiyatlarının hızla artması, alıcıları artık daha dikkatli ve hesaplı tercihler yapmaya yöneltiyor.

Uzmanlara göre, 600 bin TL’lik bir bütçe, ikinci el piyasasında hâlâ mantıklı seçenekler sunuyor.

Bu fiyat aralığında genellikle 2013–2018 model arası, B ve C segmenti araçlar tercih ediliyor. Ancak doğru araştırmayla otomatik vitesli ve donanımlı modeller bulmak da mümkün.