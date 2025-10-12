600 bin TL bütçeyle araç arayanlara rehber: İşte fiyatına göre en iyi modeller
600 bin TL’lik bütçeyle sadece eski modeller değil, donanımlı ve otomatik vitesli araçlara da ulaşmak mümkün. Uzmanlar, yakıtı ekonomik ve değeri koruyan modelleri sıraladı.
Otomobil fiyatlarının hızla artması, alıcıları artık daha dikkatli ve hesaplı tercihler yapmaya yöneltiyor.
Uzmanlara göre, 600 bin TL’lik bir bütçe, ikinci el piyasasında hâlâ mantıklı seçenekler sunuyor.
Bu fiyat aralığında genellikle 2013–2018 model arası, B ve C segmenti araçlar tercih ediliyor. Ancak doğru araştırmayla otomatik vitesli ve donanımlı modeller bulmak da mümkün.
600 bin TL, aynı zamanda kompakt SUV sınıfına adım atmak veya sevilen sedan ve hatchback modellerin daha dolu versiyonlarını tercih etmek için de yeterli.
Uzmanlar, alıcıların tercihini yakıtı ekonomik, bakımı uygun ve ikinci elde değerini koruyan araçlardan yana yapmasını öneriyor.
Fiat Egea Sedan (2018 - 2020 Model )
Renault Megane Sedan (2014 - 2017 Model)
Toyota Corolla (2012 - 2015 Model)
Honda Civic (2012 - 2015 FB7 Kasa)
Volkswagen Golf / Polo (2013 - 2016 Model)
Opel Astra (2014 - 2017 K Jenerasyonu)
Dacia Duster (2017 - 2020 Model)
Nissan Qashqai (2013 - 2015 J11 Kasa)
Peugeot 301 / Citroen C-Elysée (2016 - 2019 Model)
Kia Sportage / Hyundai Tucson (2012 - 2015 Jenerasyonu)
Kaynak: ekonomim.com