Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz 5 otomobil
Sıfır araç fiyatları hızla yükselirken, 1 milyon TL altında sadece tek model kaldı. İşte Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı 5 sıfır otomobil ve öne çıkan özellikleri...
FİAT EGEA SEDAN (944.000 TL)
Türkiye’de 1 milyon TL altı tek sıfır otomobil Fiat Egea Sedan oldu
1.4 Fire Easy donanım ve 95 beygir gücündeki bu model, manuel vitesli. GSR güvenlik paketi standart olarak sunuluyor. Şehir içi sürüş için ekonomik ve sade bir seçenek.
UYGUN SUV ALTERNATİFİ: FİAT EGEA CROSS (1.067.742 TL)
SUV tarzı uygun fiyatlı seçenek arayanlara Egea Cross öne çıkıyor.
Aynı motor ve güce sahip bu model, daha geniş iç hacmi ve SUV görünümlü yapısıyla dikkat çekiyor. Geniş bagaj hacmi ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor.
HYUNDAİ i10 (1.087.000 TL)
A segmentindeki Hyundai i10, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.
Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda avantaj sağlayan bu model, ilk araç sahibi olacaklar ve yeni evli çiftler için ideal görülüyor.
B SEGMENTİNDE GÜÇLÜ SEÇENEK: HYUNDAİ i20 (1.190.000 TL)
Türkiye’de yılın ilk yarısında en çok satılan sıfır otomobil Hyundai i20 oldu.
Manuel vitesli, 79 beygir gücündeki “cam paket” donanımıyla sunuluyor. İkinci el değeri yüksek olması da tercih sebeplerinden biri.
OTOMATİK KONFOR: KIA PICANTO (1.200.000 TL)
Otomatik vitesli ve A segmentindeki Kia Picanto, konforuyla öne çıkıyor.
Yerden yüksek yapısı ve SUV benzeri sürüş hissi sayesinde özellikle kadın sürücüler tarafından sık tercih ediliyor.