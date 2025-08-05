Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz 5 otomobil

FİAT EGEA SEDAN (944.000 TL)



Türkiye’de 1 milyon TL altı tek sıfır otomobil Fiat Egea Sedan oldu



1.4 Fire Easy donanım ve 95 beygir gücündeki bu model, manuel vitesli. GSR güvenlik paketi standart olarak sunuluyor. Şehir içi sürüş için ekonomik ve sade bir seçenek.