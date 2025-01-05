Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2024 verilerine dayanan rapor, şasi tasarımı, sürücü destek teknolojileri ve hava yastığı gibi özelliklerin kazalarda koruma sağladığını ancak bu teknolojilerin sürücüleri daha dikkatsiz ve riskli sürüşlere yönlendirdiğini belirtti. Araştırmada, ölümle sonuçlanabilecek kazalarda riskin normal bir araca kıyasla iki katından fazla olduğu modeller listelendi.