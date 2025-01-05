Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı
ABD’de yapılan araştırma, ölümlü kazalarda en fazla risk taşıyan araç modellerini ortaya koydu. iSeeCars raporuna göre Tesla’nın iki modeli de en tehlikeli araçlar listesinde yer aldı.
Otomobil tercihinde güvenlik donanımları, sürücü ve yolcular için hayati bir öneme sahip. Ancak ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars tarafından yapılan araştırma, gelişmiş güvenlik özelliklerine rağmen bazı araçların yüksek kaza riski taşıdığını gözler önüne serdi.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2024 verilerine dayanan rapor, şasi tasarımı, sürücü destek teknolojileri ve hava yastığı gibi özelliklerin kazalarda koruma sağladığını ancak bu teknolojilerin sürücüleri daha dikkatsiz ve riskli sürüşlere yönlendirdiğini belirtti. Araştırmada, ölümle sonuçlanabilecek kazalarda riskin normal bir araca kıyasla iki katından fazla olduğu modeller listelendi.
Gazete Duvar’ın iSeeCars araştırmasından yaptığı derlemeye göre, 2024’ün en tehlikeli araç modelleri şöyle sıralandı:
22 - Toyota Venza
2.0x
21 - INFINITI Q50
2.0x
20 - Tesla Model S
2.0x
19 - Toyota Prius
2.1x
18 - Dodge Charger
2.1x
17 - Ford Bronco
2.3x
16 - Kia Seltos
2.4x
15 - Kia K5
2.5x
14 - Nissan Versa
2.5x
13 - Chevrolet Camaro
2.6x
12 - Toyota Corolla Hybrid
2.6x
11 - Kia Soul
2.6x
10 - Buick Envision
2.8x
9 - Kia Forte
2.9x
8 - Buick Encore GX
3.4x
7 - Mitsubishi Mirage G4
3.6x
6 - Tesla Model Y
3.7x
5 - Honda CR-V Hybrid
4.6x
4 - Porsche 911
4.6x
3 - Mitsubishi Mirage
4.8x
2 - Chevrolet Corvette
4.8x
1 - Hyundai Venue
4.9x