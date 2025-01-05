Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı

ABD’de yapılan araştırma, ölümlü kazalarda en fazla risk taşıyan araç modellerini ortaya koydu. iSeeCars raporuna göre Tesla’nın iki modeli de en tehlikeli araçlar listesinde yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 1

Otomobil tercihinde güvenlik donanımları, sürücü ve yolcular için hayati bir öneme sahip. Ancak ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars tarafından yapılan araştırma, gelişmiş güvenlik özelliklerine rağmen bazı araçların yüksek kaza riski taşıdığını gözler önüne serdi.

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 2

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2024 verilerine dayanan rapor, şasi tasarımı, sürücü destek teknolojileri ve hava yastığı gibi özelliklerin kazalarda koruma sağladığını ancak bu teknolojilerin sürücüleri daha dikkatsiz ve riskli sürüşlere yönlendirdiğini belirtti. Araştırmada, ölümle sonuçlanabilecek kazalarda riskin normal bir araca kıyasla iki katından fazla olduğu modeller listelendi.

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 3

Gazete Duvar’ın iSeeCars araştırmasından yaptığı derlemeye göre, 2024’ün en tehlikeli araç modelleri şöyle sıralandı:

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 4

22 - Toyota Venza

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 5

21 - INFINITI Q50

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 6

20 - Tesla Model S

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 7

19 - Toyota Prius

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 8

18 - Dodge Charger

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 9

17 - Ford Bronco

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 10

16 - Kia Seltos

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 11

15 - Kia K5

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 12

14 - Nissan Versa

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 13

13 - Chevrolet Camaro

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 14

12 - Toyota Corolla Hybrid

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 15

11 - Kia Soul

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 16

10 - Buick Envision

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 17

9 - Kia Forte

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 18

8 - Buick Encore GX

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 19

7 - Mitsubishi Mirage G4

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 20

6 - Tesla Model Y

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 21

5 - Honda CR-V Hybrid

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 22

4 - Porsche 911

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 23

3 - Mitsubishi Mirage

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 24

2 - Chevrolet Corvette

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Araç alacaklar dikkat! 2024’ün en tehlikeli araçları açıklandı - Resim: 25

1 - Hyundai Venue

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