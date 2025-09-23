Araç piyasasında deprem! Yüzde 60 ek vergi tarih oldu, işte etkilenen modeller
ABD menşeili otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek verginin kaldırılması, otomobil piyasasında kartları yeniden dağıtacak. Kararın ardından bazı modellerde ciddi fiyat düşüşlerinin yansıması bekleniyor.
Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan ABD menşeili otomobillere uygulanan yüzde 60 ek vergi kaldırıldı. Bu karar, özellikle ithal araç piyasasında dikkatleri üzerine çekti.
Ekonomim'e göre, karardan etkilenecek modeller arasında şunlar öne çıkıyor:
28. Volvo: bazı XC60
27. Volvo: S90
26. Volvo: XC90
25. Chrysler: Pacifica
24. Chrysler: 300C
23. Dodge: Ram
22. Dodge: Durango
21. Dodge: Charger
20. Dodge: Challenger
19. Cadillac: XT6
18. Cadillac: CT5
17. Cadillac: Escalade
16. Tesla: Model Y
15. Tesla: Model 3
14. Tesla: Model X
13. Tesla: Model S
12. Jeep: Gladiator
11. Jeep: Wrangler
10. Jeep: Grand Cherokee
9. Chevrolet: Silverado
8. Chevrolet: Suburban
7. Chevrolet: Tahoe
6. Chevrolet: Corvette
5. Chevrolet: Camaro
4. Ford: Bronco
3. Ford: F-150
2. Ford: Explorer
1. Ford: Mustang