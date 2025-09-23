Araç piyasasında deprem! Yüzde 60 ek vergi tarih oldu, işte etkilenen modeller

ABD menşeili otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek verginin kaldırılması, otomobil piyasasında kartları yeniden dağıtacak. Kararın ardından bazı modellerde ciddi fiyat düşüşlerinin yansıması bekleniyor.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan ABD menşeili otomobillere uygulanan yüzde 60 ek vergi kaldırıldı. Bu karar, özellikle ithal araç piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

Ekonomim'e göre, karardan etkilenecek modeller arasında şunlar öne çıkıyor:

28. Volvo: bazı XC60

27. Volvo: S90

26. Volvo: XC90

25. Chrysler: Pacifica

24. Chrysler: 300C

23. Dodge: Ram

22. Dodge: Durango

21. Dodge: Charger

20. Dodge: Challenger

19. Cadillac: XT6

18. Cadillac: CT5

17. Cadillac: Escalade

16. Tesla: Model Y

15. Tesla: Model 3

14. Tesla: Model X

13. Tesla: Model S

12. Jeep: Gladiator

11. Jeep: Wrangler

10. Jeep: Grand Cherokee

9. Chevrolet: Silverado

8. Chevrolet: Suburban

7. Chevrolet: Tahoe

6. Chevrolet: Corvette

5. Chevrolet: Camaro

4. Ford: Bronco

3. Ford: F-150

2. Ford: Explorer

1. Ford: Mustang

