Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç
Yüksek bakım maliyetleri ve kronik vites arızaları nedeniyle sahiplerinin başını ağrıtan 5 otomobil modeli belirlendi. İşte, vites kutusunda sıkıntı yaratan o modeller!
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Otomobil almak, şüphesiz herkesin hayalini kurduğu bir adım. Ancak, bazı modellerin sahip olduğu kronik vites arızaları ve yüksek bakım maliyetleri, otomobil sahiplerinin başını oldukça ağrıtabiliyor.
Hal böyle olunca, vatandaşlar daha az bakım gerektiren ve kronik sorunlardan uzak araçlara yönelmeye başladı.
@otomobil.gezgini derlediği listeye göre vites arızalarıyla en çok şikayet edilen ve sahiplerini bezdiren 5 otomobil şu şekilde sıralandı:
FORD FOCUS 2011 – 2016 POWERSHİFT OTOMATİK
VOLKSWAGEN DSG DQ200 (PASSAT, POLO, GOLF)
OPEL ASTRA 1.6 CDTI EASYTRONİC AF40
PEUGEOT 308 1.6 VTI AL4
NİSSAN QASHQAİ 1.6 DCİ X-TRONİC JATCO CVT