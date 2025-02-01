Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç

Otomobil almak, şüphesiz herkesin hayalini kurduğu bir adım. Ancak, bazı modellerin sahip olduğu kronik vites arızaları ve yüksek bakım maliyetleri, otomobil sahiplerinin başını oldukça ağrıtabiliyor.

Hal böyle olunca, vatandaşlar daha az bakım gerektiren ve kronik sorunlardan uzak araçlara yönelmeye başladı.