Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç

Yüksek bakım maliyetleri ve kronik vites arızaları nedeniyle sahiplerinin başını ağrıtan 5 otomobil modeli belirlendi. İşte, vites kutusunda sıkıntı yaratan o modeller!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 1

Otomobil almak, şüphesiz herkesin hayalini kurduğu bir adım. Ancak, bazı modellerin sahip olduğu kronik vites arızaları ve yüksek bakım maliyetleri, otomobil sahiplerinin başını oldukça ağrıtabiliyor.

Hal böyle olunca, vatandaşlar daha az bakım gerektiren ve kronik sorunlardan uzak araçlara yönelmeye başladı.

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 2

@otomobil.gezgini derlediği listeye göre vites arızalarıyla en çok şikayet edilen ve sahiplerini bezdiren 5 otomobil şu şekilde sıralandı:

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 3

FORD FOCUS 2011 – 2016 POWERSHİFT OTOMATİK

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 4

VOLKSWAGEN DSG DQ200 (PASSAT, POLO, GOLF)

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 5

OPEL ASTRA 1.6 CDTI EASYTRONİC AF40

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 6

PEUGEOT 308 1.6 VTI AL4

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Bu otomobillerden uzak durun! İşte vites arızasında zirveye oynayan 5 araç - Resim: 7

NİSSAN QASHQAİ 1.6 DCİ X-TRONİC JATCO CVT

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otomobil vites kutusu