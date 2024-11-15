BYD Türkiye, altı modelle heyecan verici yeni dönemini başlatıyor!

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi BYD'nin, D-SUV segmentindeki SEAL U DM-i modeli, yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle yüksek performansı, verimliliği ve konforu bir arada sunuyor. BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, LED ön farlar ve LED fren lambaları, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilen panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, akıllı telefonlar için ikili kablosuz şarj istasyonu (2 adet 15W), 360° panoramik görüş kamerası gibi birçok premium özellikle donatıldı.



BYD SEAL U DM-i, 145 kW'lık (197 HP) elektrik motorunu, 72 kW (98 HP) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 160 kW (218 HP) maksimum sistem gücü sunuyor. 18.3 kWsa kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1.080 kilometreye ulaşıyor.



BYD SEAL U EV: Güçlü premium elektrikli SUV

BYD’nin tasarım, performans ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, tek ve en zengin donanım seviyesi “Design” ile 1.790.000 TL fiyatıyla Kasım sonundan itibaren satışa sunulacak.



BYD’nin yüksek teknolojiyi, güvenlik ve konfor ile buluşturan SEAL U EV modeli, güçlü bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. 87 kWsa kapasiteye sahip yenilikçi Blade Batarya ile donatılan SEAL U EV, segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade Batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi’nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor. WLTP karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kW DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. 160 kW’lık (218 HP) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor.