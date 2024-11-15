BYD Türkiye, altı modelle heyecan verici yeni dönemini başlatıyor!
Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’deki büyümesini hızlandırıyor. Heyecan verici bir döneme adım atan BYD Türkiye, ilk etapta dört yeni modelini Kasım ayında müşterileriyle buluşturacak.
Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1.490.000 TL fiyatla satışa sunulurken; 1.080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1.850.000 TL fiyatla tercih edilebilecek. Bununla birlikte Kasım ayı içerisinde tasarımı, performansı ve aile kullanımına uygun geniş iç hacmiyle dikkat çeken tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV 1.790.000 TL fiyatla, şehir içi sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan elektrikli DOLPHIN ise 1.280.000 TL fiyatla showroomlardaki yerini alacak.
Türkiye’de tüm modellerini en üst donanım seviyesinde pazara sunan BYD, rekabetçi fiyatlarıyla 'ulaşılabilir premium' marka konumunu daha da güçlendirecek. BYD sunduğu yeni modellerle birlikte Türkiye’de her segmente uygun, yüksek performanslı ve çevre dostu seçenekler sunarak, elektrikli araç dünyasında fark yaratmaya devam edecek.
“BYD Türkiye olarak yeni bir döneme adım atıyoruz”
BYD’nin altı modele ulaşan geniş ürün gamını Türk kullanıcılarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu değişime yön veren ve öncülük eden markalardan biri olan BYD’nin, bugün Türkiye’deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Kasım ayı bitmeden BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerimizin ilk teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine Kasım ayı içerisinde BYD DOLPHIN ve BYD SEAL U EV modelleri ürün gamına eklenecek. Aralık ayında ise BYD SEAL ve BYD HAN modellerinin satışını başlatacağız. Böylece showroomlarımızda, 4 yeni modelimizle toplamda 6 modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
BYD ATTO 3: Yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha üst seviyeye taşıyor.
BYD'nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3, yeni donanım özellikleri ve 1.490.000 TL fiyatıyla Kasım ayının sonunda yeniden müşterileriyle buluşacak. Tam elektrikli C-SUV BYD ATTO 3, yenilikçi teknolojiyi, üst düzey kalite, yüksek menzil ve performansla birleştiriyor.
Gelişmiş özellikleri ile kullanıcı deneyimini ileriye taşıyan ve WLTP karma ölçümlerinde 420 km menzile sahip tam elektrikli BYD ATTO 3, Sörf Mavisi, Kar Beyazı, Dağ Grisi ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. İç mekanda ise mavi/beyaz vegan deri döşemenin yanı sıra siyah vegan deri renk kombinasyonu alternatifleri bulunuyor.
150 kW (204 HP) güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan
otomobil, 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. ATTO 3’ün, yeni model yılı güncellemesiyle birlikte, maksimum DC şarj gücü 88 kW’dan 110 kW’a yükseltildi. Bu sayede, yüzde 10’dan yüzde 80’e hızlı şarj süresi 44 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.
Yeni model yılı ile BYD ATTO 3’ün donanım özellikleri de zenginleştirdi. Isıtmalı ön koltuklara ek olarak havalandırmalı ön koltuklar, yağmur sensörlü ön cam silecekler, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve ısıtmalı direksiyon özelliği de modelin standart donanımına dahil edildi.
Geniş donanım özellikleriyle öne çıkan BYD ATTO 3; elektrikli açılabilen panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, sürdürülebilir vegan deri ısıtmalı direksiyon ve koltuklar, havalandırmalı ve ısıtmalı elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltukları, ritme duyarlı çalışabilen çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, sesli komut ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj istasyonu gibi özellikler sunuyor.
BYD SEAL U DM-i: Standartları yüksek, şarj edilebilir hibrit SUV
Etkileyici tasarımı, ilerici teknolojisi, yüksek performanslı sürüşü, geniş iç hacmi ve uzun menziliyle segmentinin en dikkat çeken modellerinden biri olan BYD SEAL U DM-i, tek ve en zengin donanım seviyesi “Design” ile 1.850.000 TL fiyata sahip olarak Kasım sonundan itibaren müşterilerle yeniden buluşuyor.
Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi BYD'nin, D-SUV segmentindeki SEAL U DM-i modeli, yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle yüksek performansı, verimliliği ve konforu bir arada sunuyor. BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, LED ön farlar ve LED fren lambaları, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilen panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, akıllı telefonlar için ikili kablosuz şarj istasyonu (2 adet 15W), 360° panoramik görüş kamerası gibi birçok premium özellikle donatıldı.
BYD SEAL U DM-i, 145 kW'lık (197 HP) elektrik motorunu, 72 kW (98 HP) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 160 kW (218 HP) maksimum sistem gücü sunuyor. 18.3 kWsa kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1.080 kilometreye ulaşıyor.
BYD SEAL U EV: Güçlü premium elektrikli SUV
BYD’nin tasarım, performans ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, tek ve en zengin donanım seviyesi “Design” ile 1.790.000 TL fiyatıyla Kasım sonundan itibaren satışa sunulacak.
BYD’nin yüksek teknolojiyi, güvenlik ve konfor ile buluşturan SEAL U EV modeli, güçlü bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. 87 kWsa kapasiteye sahip yenilikçi Blade Batarya ile donatılan SEAL U EV, segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade Batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi’nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor. WLTP karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kW DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. 160 kW’lık (218 HP) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor.
BYD SEAL U EV’nin modern tasarımı, estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. “Okyanus Serisine” ait X şeklindeki ön yüz tasarımı, güçlü SUV duruşunu yansıtırken geniş iç mekanda yumuşak dokulu malzemeler kullanılıyor. Araçta, 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, kristal vites kumandası, ikili kablosuz şarj alanı, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, panoramik cam tavan ve 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi gibi özellikleri öne çıkıyor.
BYD SEAL U EV ve SEAL U DM-i, şık tasarımlarının yanı sıra ortak renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Karbon Siyah, Titanyum Gri, Saf Beyaz ve Kum Grisi gibi göz alıcı renklerle benzersiz bir stil deneyimi sunuyor.
BYD DOLPHIN: Dinamik ve çok yönlü bir hatchback
BYD’nin okyanuslardan ilham alan “Okyanus Serisi” modellerinden biri olan BYD DOLPHIN, deniz yaşamından esinlenen detaylarıyla öne çıkan bir hatchback olarak dikkat çekiyor. Kasım sonundan itibaren showroomlarda yerini alacak olan BYD DOLPHIN, 1.280.000 TL fiyatıyla ve en yüksek donanıma sahip Design versiyonuyla satışa sunuluyor. 2024 AutoBest Ödülü’nün sahibi BYD DOLPHIN, geniş iç hacmiyle sürüş keyfini ve verimliliği bir araya getirirken, premium malzemeleriyle rakiplerinden ayrılıyor.
BYD DOLPHIN, ileri teknolojisini uzun menzilli batarya gücüyle birleştirerek konfor ve kaliteyi yeniden tanımlıyor. Vegan deri kaplı, ergonomik spor koltuklara sahip DOLPHIN, geniş panoramik cam tavanıyla ferah bir sürüş deneyimi sunuyor. Teknoloji odaklı bir tasarıma sahip otomobil, aynı zamanda eğlenceli ve dinamik bir sürüş sunuyor. 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, yunus yüzgeci şeklinde kapı kolları, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliği, kablosuz şarj, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi donanımlar DOLPHIN’de standart olarak yer alıyor.
BYD’nin kendi geliştirdiği e-Platform 3.0 üzerine inşa edilen DOLPHIN, geniş iç hacmi ve güvenlik teknolojileri ile öne çıkıyor. Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kWsa kapasiteli Blade Batarya, güvenlik, dayanıklılık ve performans anlamında yüksek bir standart sunuyor. 150 kW (204 HP) güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan araç, 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa/100 km enerji tüketimi sunan DOLPHIN, 88 kW DC hızlı şarj ile bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada doldurabiliyor.
BYD DOLPHIN, Sörf Mavisi ve Dağ Grisi, Atlantis Grisi ve Karbon Siyah, Kar Beyazı ve Dağ Grisi ile eşleştirilmiş çift gövde renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Üç renkli temaya sahip 17 inç alaşım jantlar ise şıklığını tamamlıyor.
BYD HAN: Elektrikli lüks ve performansın yeni ikonu
BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. Elektrikli lüks otomobillerin zirvesini temsil eden modellerden biri olan IF Tasarım Ödüllü BYD HAN, Aralık ayından itibaren Türkiye’de BYD showroomlarında yerini alacak.
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve üstün yol tutuş dinamiklerini, Ejderha Yüzü tasarım diliyle buluşturan BYD HAN; tasarım, performans, konfor ve güvenlik konularında sınıfındaki standartları yeniden tanımlıyor. Sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunan BYD HAN, aynı zamanda yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak da tercih edilebilecek özelliklere sahip. BYD HAN'ın iç mekanında, ısıtma ve havalandırma fonksiyonuna sahip, elektrikli ayarlanabilir Nappa deri koltuklar ve yüksek kaliteli malzemeler sadelik ve lüksü bir araya getiriyor. Arka kol dayamada bulunan 7 inç'lik kontrol panelinden, koltuk ayarı, panoramik tavan, ambiyans aydınlatması ve klima ayarları yönetilebiliyor. 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi ise konser kalitesinde müzik keyfi sunuyor.
Elektrikli lüks ve performansın yeni ikonu BYD HAN, mükemmel aerodinamiği ve 19 inç alaşım jantlarıyla sürüş verimliliğini ve performansını artırıyor. Orta konsoldaki 15.6 inç dönebilir dokunmatik ekran ve 12.3 inç dijital gösterge, sürüş keyfini ve bilgi erişimini üst düzeye taşıyor. Teknik özellikleriyle de öne çıkan BYD HAN, markanın güvenlik standartlarını belirleyen Blade Batarya’ya sahip ilk seri üretim araç olarak öne çıkıyor. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan BYD HAN, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor. 85.4 kWsa bataryasıyla 521 km menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada doldurabiliyor.
Markanın Türkiye’de Aralık ayında satışa sunacağı BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek.
BYD SEAL: Dinamik tasarıma sahip yüksek performanslı sedan
BYD’nin Türkiye’de Aralık ayından itibaren satışa sunmaya hazırlandığı D segmenti elektrikli sedan modeli SEAL, dinamik tasarımını sportif ve yüksek performansla birleştiriyor. 2023 IF Tasarım Ödülü’ne sahip SEAL, BYD'nin devrim yaratan ve 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatıldı. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEAL, tek şarjla 520 km menzil sunuyor. 150 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip aracın bataryası yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 26 dakikada dolabiliyor. Toplam 390 kW (530 HP) güç üreten çift motorlu BYD SEAL, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede gerçekleştirerek, spor otomobilleri kıskandıracak bir performans sunuyor. Aerodinamik gövdesi sayesinde, sadece 0.219 Cd’lik rüzgâr direncine sahip, SEAL yüksek verimlilik, sessizlik ve performansı bir arada sunuyor.
İç mekanda da şıklığını sürdüren BYD SEAL, gelişmiş donanım özellikleri ve premium malzemeleriyle sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Araçta 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve araç için özel olarak tasarlanmış 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. BYD SEAL, Bulut Grisi, Su Yeşili, Buz Mavisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı ve Atlantis Grisi gibi tasarımını daha da şık hale getiren renk seçenekleriyle alınabilecek.
BYD modellerine Euro NCAP ve Green NCAP’ten tam not
BYD’nin tüm modelleri üstün teknolojilerinin yanı sıra üst düzey güvenlik teknolojileriyle de öne çıkıyor. Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Durum Freni, Ön Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Adaptif Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Çocuk Varlık Tespiti gibi farklı güvenlik donanımlarına sahip BYD modelleri araç içindekilere ve araç dışındakilere en üst düzeyde koruma sağlıyor. BYD modellerinin güvenliği, Euro NCAP güvenlik testlerinde de kanıtlandı. Bu testlerde, BYD SEAL U EV, BYD SEAL, BYD SEAL U DM-i, BYD DOLPHIN ve BYD ATTO 3 modelleri teste tabi tutularak 5 yıldız almayı başardı.
Bununla birlikte BYD, araçların çevreci performanslarını değerlendiren bağımsız kuruluş Green NCAP tarafından da 5 yıldızın sahibi olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Enerji verimliliği ve sera gazı salımı gibi birçok kriteri göz önünde bulunduran Green NCAP sonuçlarına göre, BYD SEAL U EV, BYD DOLPHIN ve BYD ATTO 3 modelleri çevreci performansı ve üstün enerji tasarrufuyla öne çıkıyor.
BYD Hakkında:
Çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD, daha iyi bir yaşam için teknolojik inovasyonlarıyla öne çıkıyor. 1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan'da 30'dan fazla endüstriyel parkıyla otomobil, raylı ulaşım, yeni enerji ve elektroniği kapsayan çok çeşitli iş alanlarında faaliyet gösteriyor. BYD, enerji üretimi ve depolamadan uygulamalarına kadar, fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığı azaltan sıfır emisyonlu enerji çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yeni enerji araç ayak izi şu anda 6 kıtayı, 88’den fazla ülke/bölgeyi ve 400'den fazla şehri kapsamaktadır. Hong Kong ve Shenzhen Borsalarında işlem gören şirket, daha yeşil bir dünya için yenilikler sunan bir Fortune Global 500 kuruluşu olarak bilinmektedir.
BYD Auto Hakkında:
2003 yılında kurulan BYD Auto, daha iyi bir yaşam için teknolojik yeniliklerden yararlanmaya kendini adamış, çok uluslu bir yüksek teknoloji şirketi olan BYD'nin otomotiv iştirakidir. Küresel ulaşım sektörünün çevreci dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen BYD Auto, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Şirket, bataryalar, elektrik motorları ve elektronik kontrol üniteleri gibi yeni enerji araçlarının tüm endüstriyel zincirinin temel teknolojilerinde uzmanlaşmıştır. Son yıllarda, Blade Batarya, DM-i Süper Hibrit Teknolojisi, e Platform 3.0, CTB Teknolojisi, e⁴ Platform, BYD DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve DMO süper hibrit sistemi gibi önemli teknolojik ilerlemelere imza atmıştır. Şirket, elektrikli araç dönüşümünde fosil yakıtlı araç üretimini durduran dünyanın ilk otomobil üreticisi olup, Çin'de 11 yıl üst üste yeni enerji binek araç satışlarında lider konumda yer almıştır.