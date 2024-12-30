Direksiyonun ardındaki tarih: Hangi marka ne zaman kuruldu, ismi nereden geliyor?
Dünyanın önde gelen otomobil markaları, isimlerinin ardındaki ilginç hikayeler ve kuruluş süreçleriyle dikkat çekiyor. Peki bu markalar ne zaman kuruldu, isimleri nereden geliyor?
Otomobil dünyasının devleri, köklü geçmişleri ve ilginç hikayeleriyle öne çıkıyor. BMW’den Tesla’ya, Mercedes’ten Volkswagen’e kadar birçok marka, isimlerinin ardındaki anlamlarla merak uyandırıyor. İşte Ekonomim’in derlemesine göre, otomobil tarihine damga vuran markaların bilinmeyen hikayeleri…
BMW
1916 yılında Almanya’da kurulan BMW, başlangıçta otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi olarak sektöre adım attı. Bugün ise sadece Alman mühendisliğinin bir sembolü değil, aynı zamanda dünya çapında güçlü bir marka haline geldi. BMW’nin ikonik logosundaki “Mavi” renk markayı, “Kırmızı” ise M departmanını temsil ederken, “Mor” renk iki birimin uyumlu çalışmasından doğan mükemmelliği simgeliyor.
CHRYSLER
1925 yılında Walter Chrysler tarafından kurulan Chrysler, adını Alman kökenli “dönen top” anlamına gelen kelimeden alıyor. Markanın tarihi, 1930’lu yıllarda Dodge’u satın alarak yaptığı büyük atılımla şekillendi. Chrysler, bu hamlesiyle Amerikan otomotiv sektöründe güçlü bir yer edindi ve yenilikçi yaklaşımıyla adını öne çıkardı.
CADILLAC
1902 yılında Henry Martyn Leland tarafından kurulan Cadillac, adını Detroit’in kurucusu kâşif Antoine de la Mothe Cadillac’tan alıyor. Logosu, Cadillac ailesinin armasından ilham alınarak tasarlandı ve markanın zarafetini simgeliyor. Amerikan otomotiv sektörünün sembolü haline gelen Cadillac, General Motors’un bir parçası olarak lüks ve prestijin öncüsü olmaya devam ediyor.
HONDA
1948 yılında Soichiro Honda ve Takeo Fujisawa tarafından kurulan Honda, Japon otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biridir. İsmi, Japonca “orijinal” anlamına gelen “hon” ve “pirinç tarlası” anlamına gelen “da” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Kullanıcı dostu ve yenilikçi teknolojileriyle tanınan Honda, bugün dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahiptir.
HYUNDAI
Güney Kore merkezli Hyundai, adı Korece’de ‘modernlik’ anlamına gelir. 1967 yılında kurulan bu otomobil devi, global çapta önemli bir marka haline gelmiştir. Logosundaki eğik ‘H’ harfi, markanın hareket ve dinamizm anlayışını simgeliyor. Hyundai, sadece kendi markasıyla değil, aynı zamanda Kia, Genesis gibi markaları bünyesinde barındırarak Hyundai Motor Group’un güçlü bir parçası olarak faaliyet göstermektedir.
CHEVROLET
1911 yılında Louis Chevrolet ve William Durant tarafından kurulan Chevrolet, adını kurucusu Louis Chevrolet’in soyadından alır. 1930’larda “Chevy” takma adı popülerleşerek markanın halk arasında daha yakın bir yer edinmesini sağladı. ABD merkezli otomobil devi, zamanla lüks otomobil markaları arasında yerini alarak dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.
INFINITI
1987 yılında Nissan’ın pazarlama ekibi tarafından kurulan Infiniti, lüks otomobil markası olarak hızla dikkat çekti. Logosundaki sembol, sonsuzluğa uzanan bir yolu temsil ederken, Infiniti, Nissan Motors’a bağlı olarak ABD, Kanada, Orta Doğu, Güney Kore ve Tayvan gibi pazarlarda satışa sunulmaktadır. Marka, lüks ve performansı bir arada sunarak otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.
CITROËN
1919 yılında André-Gustave Citroën tarafından kurulan Citroën, Fransız otomotiv endüstrisinin önemli isimlerinden biridir. Markanın adı, “limon” anlamına gelen Citroën soyadından gelmektedir ve turunçgillerle aynı köke sahiptir. Citroën, yenilikçi tasarımları ve teknolojik atılımlarıyla tanınırken, günümüzde Stellantis grubunun bir parçasıdır. Ancak son yıllarda, Stellantis bazı Citroën modelleri için üretim durdurma kararı almıştır.
JAGUAR
Jaguar, ilk olarak “SS Cars Limited” adıyla kuruldu, ancak II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile karıştırılmamak adına ismini değiştirdi ve “Jaguar” olarak yeniden markalaştı. İsmini, hız ve zarafeti simgeleyen Jaguar hayvanından alarak, otomotiv dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
LINCOLN
Lincoln, 1917 yılında otomotiv endüstrisinin önemli isimlerinden Henry Leland tarafından kuruldu. Markanın adı, Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’a duyduğu saygıdan ilham alınarak verildi.
MAZDA
Mazda, 1920 yılında Japonya’nın Fuchū şehrinde kuruldu ve ismini, Zerdüşt tanrısı Ahura Mazda’dan aldı. Aynı zamanda, markanın kurucusu Jujiro Matsuda’nın ismiyle de benzer bir ses yapısına sahip olan bu isim, hem mistik hem de güçlü bir anlam taşıyor.
MERCEDES
Mercedes markasının adı, zengin Avusturyalı diplomat Emil Jellinek’in kızı Mercédès Jellinek’ten gelmektedir. 1899 yılında, Jellinek otomobil tutkusunun zirveye ulaştığı dönemde, Daimler fabrikasından sipariş ettiği 23 beygir gücündeki yarış otomobiline, büyük kızı Mercedes’in adını verdi. Bu araçla katıldığı Nice’teki yarışta birinci olarak, yalnızca zafer kazanmamış, aynı zamanda Mercedes ismini otomobil tarihinin unutulmazları arasına sokmayı başarmıştır.
MITSUBISHI
Mitsubishi, Japonca’da “üç elmas” anlamına gelir ve bu isim ile logo, markanın kurucusu Iwasaki Yataro’nun aile armasını temsil eder. 1984 yılından bu yana Türkiye’de Temsa ile ortaklık yapan Mitsubishi, sadece otomobil üretimiyle değil, aynı zamanda farklı sanayi alanlarında da faaliyet göstermektedir.
SUZUKI
1909 yılında Michio Suzuki tarafından bir dokuma şirketi olarak kurulan Suzuki, Japonca’da “çan ağacı” anlamına gelir. İlk olarak 1920 yılında Suzuki Loom Manufacturing Co. adıyla dokuma tezgahları üreten şirket, 1952 yılında motorlu bisiklet üretimine başlayarak otomotiv sektörüne adım attı. Zamanla “Suzuki Motor Corporation” olarak faaliyetlerine devam eden marka, bugün dünya çapında bir otomobil devi haline gelmiştir.
TESLA
Tesla, adını Sırp-Amerikan elektrik mühendisi Nikola Tesla’dan almış ve elektrikli otomobil devriminde öncü rol oynamaktadır. Şirket, özellikle elektrikli araçlar üretmesiyle tanınırken, sahibi Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olarak bu alanda büyük bir etki yaratmıştır. Tesla, sadece elektrikli otomobiller değil, aynı zamanda insansı robotlar ve tamamen otonom araç teknolojileriyle de geleceğin ulaşımını şekillendirmeyi hedefliyor. 2024’te Tesla, ilk elektrikli kamyoneti Tesla Semi’yi tanıtarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımını bir adım daha ileriye taşıdı.
VOLKSWAGEN
Volkswagen, 1937 yılında Nazi Almanyası tarafından “halk arabası” anlamına gelen bir devlet otomobil şirketi olarak kuruldu. “VW” logosu, 1958’den beri kullanılmakta olup, Almanca’da “Volks” (halk) ve “Wagen” (araba) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. Volkswagen, zamanla sadece Almanya’da değil, dünya çapında otomobil sektörünün en güçlü markalarından biri haline gelmiştir.