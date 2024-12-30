Direksiyonun ardındaki tarih: Hangi marka ne zaman kuruldu, ismi nereden geliyor?

INFINITI

1987 yılında Nissan’ın pazarlama ekibi tarafından kurulan Infiniti, lüks otomobil markası olarak hızla dikkat çekti. Logosundaki sembol, sonsuzluğa uzanan bir yolu temsil ederken, Infiniti, Nissan Motors’a bağlı olarak ABD, Kanada, Orta Doğu, Güney Kore ve Tayvan gibi pazarlarda satışa sunulmaktadır. Marka, lüks ve performansı bir arada sunarak otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.