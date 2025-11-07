Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! İşte satışları en çok düşen araçlar

Türkiye otomobil pazarı yılın ilk 10 ayında yüzde 11’e yakın büyüme gösterirken bazı markalar satış grafiğinde sert düşüş yaşadı. Chery, Honda ve Dacia, satışları en fazla azalan markalar arasında ilk üç sırayı aldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye otomotiv pazarında bu yıl hareketlilik sürerken, markalar arasındaki performans farkı dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil satışları 833 bin 382 adede ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 10,98 oranında artış yaşandı.

Ancak pazar genelinde büyüme kaydedilmesine rağmen, bazı markalar bu ivmeden pay alamadı.

BÜYÜYEN PAZARDA DÜŞEN MARKALAR

ODMD verileri, pazarda 2 bin adet ve üzeri satış yapan markalar arasında, bazı üreticilerin satış rakamlarında ciddi gerileme yaşandığını ortaya koydu.

İşte satışları en çok düşen markalar:

1-Chery: 24 bin 559 adet (%-51,67)

2-Honda: 12 bin 991 adet (%-36,53)

3-Dacia: 19 bin 207 adet (%-32,81)

4-Seat: 6 bin 299 adet (%-29,07)

5-Fiat: 59 bin 645 adet (%-12,21)

6-Ford: 20 bin 878 adet (%-8,51)

7-Suzuki: 4 bin 727 adet (%-8,46)

8-JEEP: 2 bin 663 adet ((%-3,76)

9-Skoda: 33 bin 533 adet (%-1,63)

