İkinci elde en çok satılan 5 otomobil

2. el otomobil fiyatlarında artışın nedenlerinden en önemlisi, sıfır araç piyasasındaki yükseliş. Sıfır otomobillerin fiyatlarının yükselmesi, ikinci el otomobillere olan talebi arttırdı. Talebin artmasıyla piyasalar yeniden yükselişe geçti. Bununla beraber kur ve enflasyondaki yükseliş de 2. el otomobildeki yükselişin önemli nedenlerinden biri olarak belirtildi.

Bu yıl en çok tercih edilen 2. otomobiller de belli oldu. Arabam.com'un verilerine göre gövde tiplerine göre en çok tercih edilen araçlardan biri SUV'lar oldu. En çok ilana konulan araç ise Renault Clio oldu. İşte 2. el otomobillerde en çok satan araçlar...