İkinci elde en çok satılan 5 otomobil
2. elde en çok satan arabalar belli oldu. Yükselişe geçen 2. el otomobil piyasasında en çok hangi araç satıldı? İşte 2. elde en çok satılan 5 otomobil...
Özellikle Kovid-19 salgını sonrası yükselişe geçen ve geçtiğimiz yıl devletin müdahalesiyle düşme eğilimi gösteren 2. el araç piyasası yeniden yükselişe geçti. Yeni yılın gelmesiyle ikinci el otomobillerin fiyatlarının yüzde 3 civarında yükseliş göstermesi, akıllara "yükseliş devam edecek mi?" sorusunu getirdi. Milliyet.com.tr’ye konuşan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2. el otomobilde fiyatın kur ve enflasyona göre yükseliş trendini devam ettireceğini söyledi.
2. el otomobil fiyatlarında artışın nedenlerinden en önemlisi, sıfır araç piyasasındaki yükseliş. Sıfır otomobillerin fiyatlarının yükselmesi, ikinci el otomobillere olan talebi arttırdı. Talebin artmasıyla piyasalar yeniden yükselişe geçti. Bununla beraber kur ve enflasyondaki yükseliş de 2. el otomobildeki yükselişin önemli nedenlerinden biri olarak belirtildi.
Bu yıl en çok tercih edilen 2. otomobiller de belli oldu. Arabam.com'un verilerine göre gövde tiplerine göre en çok tercih edilen araçlardan biri SUV'lar oldu. En çok ilana konulan araç ise Renault Clio oldu. İşte 2. el otomobillerde en çok satan araçlar...
EN ÇOK İLANA KONULAN 2. EL OTOMOBİL MARKA VE MODELLERİ
• Renault Clio
• Opel Astra
• Renault Megane
• Ford Focus
• Fiat Egea
• Toyota Corolla
• Volkswagen Passat
• Honda Civic
• Hyundai Accent
• Volkswagen Polo
EN ÇOK İLANA KONULAN SUV MARKA VE MODELLERİ
• Nissan Qashqai
• Dacia Duster
• Kia Sportage
• Volkswagen Tiguan
• Hyundai Tuscon
• Peugeot 3008
• Nissan Juke
• Peugeot 2008
• Mitsubishi L200
• Chevrolet Captiva