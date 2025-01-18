Kamu araçları 250 bin liraya satışa çıkıyor! Peki ihaleye nasıl katılabilirsiniz?
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 1200 kamu aracının satışına başladı. İşte ayrıntılar...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracını satışa sunmaya başladı. Satışa sunulan araçlar arasında 21 farklı model bulunuyor ve fiyatlar 250 bin liraya kadar çıkabiliyor.
NTV'nin haberine göre, bu ihaleler ile kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.
İhaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
İHALEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?
Kamu araçları satış ihalesine katılmak için belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. İhaleye katılmak için E-İhale sistemine giriş yapmanız ve ilgili araçları seçerek teklif vermeniz gerekmektedir. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
1. Satışa çıkarılan kamu araçlarını almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin www.eihale.gov.tr internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Bu platform, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen elektronik ihale sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.
2. İhalelere katılabilmek için düzenli olarak www.eihale.gov.tr sitesinde yayınlanan ilanları takip etmek önemlidir. Burada kamu araçlarının satışa sunulduğu tarihler, araç bilgileri ve ihale detayları yer alacaktır.
3. İhaleye katılabilmek için belirli bir nakit teminat yatırmanız gerekmektedir. Bu teminat, ihaleye katılma hakkı kazanmanızı ve teklifinizi geçerli kılacaktır. Teminat miktarı, satışa sunulan aracın değeri ve ihale şartlarına göre değişebilir.
4. İhale platformunda, araçlar hakkında gerekli bilgileri edindikten sonra, elektronik ortamda teklifinizi verebilirsiniz. İhale, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve verilen en yüksek teklif, aracı kazanan kişi olacaktır.
5. İhale sonuçlandıktan sonra, kazanan teklif sahibine, satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve aracın tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Aracın tescili, alıcının adına yapılacaktır.
İlk aşamada satışa sunulan 11 araç için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi olarak belirlenmişken, ilerleyen haftalarda her hafta 80 ila 100 arasında taşıtın ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikincil el olarak satışa sunulan kamu araçlarına yüksek talep beklenmektedir.
İşte şuan ihalede yer alan araçlardan bazıları: