Kamu araçları 250 bin liraya satışa çıkıyor! Peki ihaleye nasıl katılabilirsiniz?

İlk aşamada satışa sunulan 11 araç için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi olarak belirlenmişken, ilerleyen haftalarda her hafta 80 ila 100 arasında taşıtın ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikincil el olarak satışa sunulan kamu araçlarına yüksek talep beklenmektedir.