MTV ödemelerinde son gün: Kim, ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için son gün 31 Ocak. Süresi içinde ödeme yapmayanlar gecikme faizi ile karşılaşacak. Kimler muaf, hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak? İşte detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yılının ilk taksit ödeme süresi sona yaklaşıyor. Yılın ilk MTV taksiti 1 Ocak’ta başlamış olup, 31 Ocak’ta sona erecek. Ödemelerini süresi içinde yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacak.
KİMLER MTV'DEN MUAF?
Gazete Duvar'ın haberine göre, bazı kurumlar ve kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf tutuluyor. İşte MTV’den muaf olan gruplar:
Genel ve özel bütçeli idareler,
Sosyal güvenlik kurumları,
İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri,
Türkiye Kızılay Derneği’ne ait tescilli taşıtlar,
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilere uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,
Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilerin taşıtları
HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?
MTV tutarı; aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığına göre değişiklik gösteriyor.
Örneğin, motor silindir hacmi 1300 cc olan ve fiyatı 455 bin TL’yi aşan bir aracın MTV tutarları şu şekilde:
1-3 yaş arası: 5.803 TL
4-6 yaş arası: 4.042 TL
7-11 yaş arası: 2.264 TL
Ayrıca, elektrikli araç sahipleri için MTV’de indirim uygulanıyor.
Örneğin, 2017 model, 110 kW gücünde bir elektrikli aracın 2025 yılı için ödeyeceği MTV tutarı:
Normalde: 10.613 TL
Elektrikli araçlar için indirimli tutar: 2.653 TL
MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, bankalar ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor.