Otomobil almayı düşünenler için büyük fırsat! Kasım kampanyalarında sıfır faizli kredi ve dev indirim dönemi başladı

FORD'DA PUMA AİLESİNE ÖZEL FAİZSİZ DESTEK

Ford markası, Yeni Puma modelleri için avantajlı bir finansman sunuyor. Anahtar teslim peşin fiyatı 1 milyon 839 bin 800 TL olan Ford Yeni Puma Titanium ve 2 milyon 74 bin 400 TL olan Ford Yeni Puma ST-Line X versiyonları için 400 bin TL tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.