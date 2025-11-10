Otomobil almayı düşünenler için büyük fırsat! Kasım kampanyalarında sıfır faizli kredi ve dev indirim dönemi başladı
Yıl sonuna yaklaşılırken otomotiv devleri kasım ayında peş peşe cazip kampanyalar duyurdu. Ford, Renault, Peugeot, Togg, Fiat, Opel, Nissan ve JAECOO gibi markalar; sıfır faizli kredi, nakit indirim ve ücretsiz renk-tavan seçenekleriyle dikkat çekiyor.
2025 yılının tamamlanmasına yaklaşık 1.5 ay kala, otomobil üreticileri Kasım 2025 dönemi için kredi ve indirim avantajlarını birbiri ardına duyurdu.
2026 model yılı öncesinde, aralarında Ford, Renault, PEUGEOT, Togg, Fiat, Opel, Nissan ve JAECOO'nun da bulunduğu markalar, araç sahibi olmayı düşünenlere yönelik cazip teklif paketleri hazırladı. Bu paketler nakit indirimlerinden 12 aya uzanan faizsiz kredi seçeneklerine, hatta ücretsiz tavan ve renk opsiyonlarına kadar çeşitlilik gösteriyor.
FORD'DA PUMA AİLESİNE ÖZEL FAİZSİZ DESTEK
Ford markası, Yeni Puma modelleri için avantajlı bir finansman sunuyor. Anahtar teslim peşin fiyatı 1 milyon 839 bin 800 TL olan Ford Yeni Puma Titanium ve 2 milyon 74 bin 400 TL olan Ford Yeni Puma ST-Line X versiyonları için 400 bin TL tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.
Aynı finansman desteği, liste fiyatı 1 milyon 936 bin 900 TL olarak belirlenen Ford PUMA GEN-E modeli için de geçerliliğini koruyor. Bu modelde açılabilir panoramik cam tavan tercih edilirse, 40 bin 400 TL'lik bir opsiyon ücreti alınıyor.
Renault cephesinde, Yeni Duster'ın Evolution Turbo Tce EDC 145 hp versiyonu öne çıkıyor. Anahtar teslim bedeli 1 milyon 745 bin TL olan bu model için 200 bin TL kredi, 6 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 36 bin 667 TL olarak hesaplanıyor.
PEUGEOT'DA ELEKTRİKLİ MODELLER VE SUV'LAR İÇİN ÇİFTE SEÇENEK
PEUGEOT, farklı modellerinde nakit indirimi veya faizsiz kredi alternatifi sunuyor.
Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1 milyon 922 bin TL olan PEUGEOT E-208 GT 100kW ve 2 milyon 341 bin 500 TL olan PEUGEOT E-308 GT 115kW modellerinde, 40 bin liralık nakit indirim seçeneği veya 300 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli (aylık 25 bin TL taksit) kredi imkanı bulunuyor.
Markanın bir diğer modeli olan PEUGEOT E-2008'in ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 versiyonu (kampanyalı fiyatı 1 milyon 879 bin TL) için 50 bin lira nakit avantajı ya da 150 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli (aylık 12 bin 500 TL taksit) kredi sağlanıyor.
PEUGEOT 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 modelinde ise (kampanyalı fiyatı 1 milyon 922 bin TL) 170 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli (aylık 14 bin 167 TL taksit) kredi fırsatı mevcut.
TOGG'DAN T10F VE T10X İÇİN KASIM AYINA ÖZEL FİNANSMAN
Togg, T10F modeli için kasım ayına mahsus bireysel finansman desteği sunuyor. Anahtar teslim bedeli 2 milyon 363 bin TL olan T10F V2 RWD Uzun Menzil, 800 bin TL'lik 12 ay sıfır faizli (aylık 66 bin 667 TL) kredi ve 1 milyon 700 bin TL'lik 48 ay vadeli 2.57 faiz oranlı (aylık 71 bin 578 TL) kredi seçenekleriyle alınabiliyor.
Fiyatı 3 milyon 133 bin 641 TL olan T10F V2 4More içinse 800 bin TL 12 ay sıfır faiz (aylık 66 bin 667 TL) veya 1 milyon 500 bin TL 36 ay vade 2.52 faiz (aylık 71 bin 564 TL) desteği mevcut.
Togg, T10X modeli için de kasım ayına özel bireysel finansman desteği sağlıyor. Anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan T10X V2 RWD Uzun Menzil, 800 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli (aylık 66 bin 667 TL) kredi ya da 1 milyon 700 bin TL'ye 48 ay vade 2.57 faiz (aylık 71 bin 578 TL) imkanıyla sunuluyor.
3 milyon 133 bin 641 TL fiyatlı T10X V2 4More için de 800 bin TL 12 ay sıfır faiz (aylık 66 bin 667 TL) ve 1 milyon 500 bin TL 36 ay vade 2.52 faiz (aylık 71 bin 564 TL) kredi desteği sağlanıyor.
FIAT GRANDE PANDA İÇİN SÜRELİ VE FAİZLİ KREDİ
Fiat, anahtar teslim fiyatı 1 milyon 399 bin 900 TL olan Grande Panda Elektrikli La Prima modeli için 12 ay vadeli 280 bin TL kredi sunuyor; ancak bu kredide yüzde 2,99 faiz oranı (aylık 29 bin 639 TL taksit) uygulanıyor.
Renk seçenekleri (Su Yeşili, Limon Sarı, Tutku Kırmızı, Luna Bronz, Göl Mavisi, Sonsuz Siyah) için 15 bin TL opsiyon bedeli talep ediliyor. Kampanya kapsamında 1610 TL kredi tahsis ücreti ve 322 TL rehin tesis ücreti de alınıyor ve bu teklif 17 Kasım'da sona eriyor.
OPEL'DE CORSA İÇİN FAİZSİZ KREDİ VE ÜCRETSİZ OPSİYONLAR
Opel, fiyat aralığı 1 milyon 390 bin TL ile 1 milyon 830 bin TL arasında değişen Corsa'nın 1.2 versiyonları için 150 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı tanıyor. Kasım ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları da ücretsiz olarak sunuluyor.
Anahtar teslim fiyatı 1 milyon 849 bin TL olan Opel Corsa Elektrik 100 kW içinse faizsiz kredi tutarı 300 bin TL'ye (12 ay vade) yükseliyor. Ücretsiz siyah tavan, grafik gri ve metalik renk opsiyonları bu elektrikli versiyon için de geçerliliğini koruyor.
Zafira modelinde ise, anahtar teslim fiyatı 2 milyon 183 bin TL olan Opel Zafira 2.2 Edition Plus XL versiyonu için 90 bin TL nakit indirim seçeneği bulunuyor. Ayrıca, 450 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli ya da 900 bin TL'ye 12 ay vadeli 1.82 faiz oranlı kredi fırsatları da sunuluyor.
JAECOO 7'DE TİCARİ KREDİ FIRSATI
JAECOO 7 modelinin kampanyalı liste fiyatı 2 milyon 170 bin TL olan 4x2 Revive ve 2 milyon 380 bin TL olan 4x4 Evolve versiyonlarında, 400 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0.99 faizli ticari kredi fırsatı 30 Kasım'da sona erecek.
NISSAN'DAN SUV MODELLERİNDE İNDİRİM VE TİCARİ DESTEK
Nissan, Yeni X-Trail Mild Hybrid Auto Platinum modelinde bir kampanya düzenledi; liste fiyatı 4 milyon 55 bin 500 TL olan araç, kampanyalı olarak 2 milyon 899 bin TL'den sunuluyor.
Ticari müşteriler bu araç için 1 milyon TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi kullanabiliyor. Aynı modelin Auto Platinum Premium versiyonunda ise fiyat 4 milyon 335 bin 900 TL'den 3 milyon 975 bin 300 TL'ye düşürülmüş durumda. Kampanyanın bitiş tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.
Yeni Qashqai Mild Hybrid (Designpack) modelinin liste fiyatı 2 milyon 419 bin 300 TL iken, ay sonuna kadar 1 milyon 999 binden satışa sunuldu; bu da nakit alımda 400 bin TL'ye varan bir indirim anlamına geliyor.
Aynı modelin Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonları için (kampanyalı fiyatları 2 milyon 384 bin 900 TL-3 milyon 140 bin 900 TL arasında) ticari müşterilere özel 600 bin TL'lik 12 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi desteği sağlanıyor.
1 milyon 874 bin 300 TL'den satışa sunulan Yeni Nissan Juke Tekna DCT versiyonu için 100 bin TL nakit indirimi, bireysel müşterilere 12 ay vadeli sıfır faizli 240 bin TL kredi ve ticari müşterilere 500 bin TL sıfır faizli 6 ay vadeli ticari kredi fırsatı sunuluyor.
N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium versiyonları için ise 100 bin TL nakit indirimi ve ticari müşterilere 500 bin TL sıfır faizli 6 ay vadeli ticari kredi imkanı sağlanıyor.