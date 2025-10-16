Otomobil piyasasında bahar fırsatları: Jeep, Nissan, Fiat, Opel ve daha fazlası kampanyada!

- 8 ileri otomatik şanzımanlı Essential ve Edition donanım seviyesinde 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Ultimate donanım seviyesinde ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Combo Cargo, 500 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi olanağı,

- Combo Elektrik modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Vivaro Cargo, 5.3 m3 hacmindeki Ultimate versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m3 hacmindeki Ultimate XL versiyonunda ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,

- Movano’da ekim ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.