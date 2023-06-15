Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

Buna göre, Bakanlık, ülkedeki araç sahiplerine çevre dostu hizmet sunmak için araç muayene raporlarını dijital ortama taşıyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Bu uygulama sayesinde kağıt tüketiminin azaltılarak çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.