Sıfır otomatik araç almak isteyenlere müjde! İşte ağustos ayının en ucuz modelleri
Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ederken, otomatik şanzımanlı modellerde uygun fiyat fırsatı umut vadediyor. Ağustos 2025 itibarıyla bütçe dostu otomatik vitesli araçların listesi açıklandı.
Ekonomim'e göre, Ağustos 2025 itibarıyla otomobil üreticilerinin resmi başlangıç fiyatlarına göre derlenen ‘en ucuz 10 otomatik vitesli araç’ listesi şöyle:
10. DFSK - Fengon 500: Premium - 1.550.000 ₺
9. Hyundai - Inster: Advance - 1.545.000 ₺
8. Opel - Corsa: Edition - 1.517.000 ₺
7. Hyundai - Bayon: Jump - 1.515.000 ₺
6. Suzuki - Swift Hibrit: Life - 1.470.000 ₺
5. Renault - Clio: Evolution - 1.447.000 ₺
4. Hyundai - i20: Jump - 1.332.900 ₺
3. Dacia - Sandero Stepway: Expression - 1.310.000 ₺
2. Kia - Picanto: Feel - 1.200.000 ₺
1. Hyundai - i10: Jump - 1.175.000 ₺