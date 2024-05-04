Sıfır otomobil alacakları sevindiren haber! Peugeot mayıs ayı kampanyası

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, yeni 2008, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-2008 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.