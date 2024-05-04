Sıfır otomobil alacakları sevindiren haber! Peugeot mayıs ayı kampanyası
Peugeot yeni kampanyasını duyurdu. Sıfır otomobil alacaklar bu kampanya haberini merak ediyor. Peugeot Türkiye, mayıs ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu. Sıfır otomobil alacaklar bu haber sizi ilgilendiriyor.
Peugeot Türkiye, birçok modelini sıfır faiz imkanıyla sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
Bu ay sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.
Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, yeni 2008, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-2008 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.