Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil
Consumer Report, tüketici geri dönüşlerine dayanarak en çok memnun kalınan 11 orta ölçekli SUV'u listeledi. Öncelikle sürücülere "Yeniden araba almak zorunda kalsanız bu arabayı alır mıydınız?" sorusu soruldu. Olumlu yanıt verme oranına göre ise araçlar herhangi bir sıralama olmadan açıklandı.
ACURA MDX
Acura MDX, Japon otomobil üreticisi Honda tarafından 2000 yılından beri lüks Acura bölümü altında üretilen üç sıra koltuklu orta boy lüks bir crossover SUV.
TOYOTA HIGHLANDER
Toyota tarafından 2000 yılından beri üretilen üç sıra koltuklu orta boy bir crossover SUV'dur.
LEXUS GX
4Runner'ın birçok özelliği GX'te de ortaya çıkıyor, sadece daha konforlu ve lüks bir pakette.
TOYOTA 4RUNNER
Toyota 4Runner, Toyota'nın 1984 yılından beri ürettiği SUV modelidir.