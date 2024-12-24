Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları
Ticaret Bakanlığı’nın taşıt alımlarındaki taksit sınırlarını yeniden düzenlemesiyle lüks segmentteki araçlara taksit imkanı ortadan kalktı. İşte yeni düzenlemenin detayları ve markalara etkisi…
Ticaret Bakanlığı, taşıt ve otomobil alımlarında uygulanacak taksit sınırlarını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeye göre araç fiyatlarına göre taksit süreleri şöyle:
- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit
- 400 bin TL - 800 bin TL: En fazla 36 ay taksit
- 800 bin TL - 1,2 milyon TL: En fazla 24 ay taksit
- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL: En fazla 12 ay taksit
- 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak
8 MARKADA TAKSİT İMKANI KALMADI
Cnbce.com’un araştırmasına göre, yeni düzenleme, özellikle lüks segmentteki otomobilleri etkiledi. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Range Rover, DS, Lexus ve Subaru gibi markaların en uygun modelleri bile 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu için bu araçlar artık taksitli olarak satın alınamayacak.
İşte tüm markaların en ucuz araçları ve taksit sayıları:
400 bin TL- 800 bin TL arası araçlar:
- Fiat Topolino
Fiyat: 429,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay
- Citroen Ami (6 Kw Elektrik Motor One)
Fiyat: 451,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay
- DFSK Porter I (1.5 M/T Tek Kabin)
Fiyat: 785,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay
800 bin TL - 1 milyon 200 bin TL arasındaki araçlar:
- Opel Yeni Combo Carbo (1.5 102 HP Dizel MT)
Fiyat: 888,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Fiat Egea Sedan (Easy)
Fiyat: 889,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Toyota Proace City Cargo (1.5 D 100 HP Vision)
Fiyat: 890,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Citroen Yeni Berlingo Van (1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel)
Fiyat: 900,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Hyundai i10 (1.2 MPI 79PS Jump + Nav.)
Fiyat: 920,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Renault Express Van (Joy 1.5 Blue dCi 95 bg)
Fiyat: 945,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Peugeot Partner Van (UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT)
Fiyat: 974,500 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Leapmotor
Fiyat: 999,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Citroen C3 (1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel)
Fiyat: 1,018,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Kia Yeni Picanto (1.0L 63 PS AMT Feel)
Fiyat: 1,030,500 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Renault Yeni Clio (equilibre 1.0 TCe 90 hp)
Fiyat: 1,065,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Opel Corsa (1.2 75 HP Benzin MT5 Edition)
Fiyat: 1,075,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Dacia Sandero Stepway (Expression Stepway Tce 90 bg CVT)
Fiyat: 1,099,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Toyota Proace City (1.5 D 130 HP Dream A/T)
Fiyat: 1,150,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
- Volkswagen Caddy Cargo (2.0 TDI 122 PS DSG)
Fiyat: 1,184,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay
1 milyon 200 bin TL -2 milyon TL arası araçlar:
- BYD Dolphin
Fiyat: 1,280,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- MG ZS (Comfort 1.0 AT)
Fiyat: 1,299,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Seat Ibiza (1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style)
Fiyat: 1,310,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Peugeot 208 (ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8)
Fiyat: 1,324,500 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Honda City (1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive)
Fiyat: 1,332,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- DFSK Fengon 500 (1.5 Benzinli Premium A/T)
Fiyat: 1,340,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Suzuki Yeni Swift Hibrit (1.2 MHEV CVT Life)
Fiyat: 1,359,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Skoda Fabia (Premium 1.0 TSI 115 PS DSG)
Fiyat: 1,360,400 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S)
Fiyat: 1,390,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Volkswagen Polo (1.0 80 PS Manuel Impression)
Fiyat: 1,404,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Ssangyong Musso Grand (Platinum D2.2 4x2 Otomatik)
Fiyat: 1,410,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Ford Puma (1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel Titanium)
Fiyat: 1,414,500 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- TOGG T10X RW (V1 RWD Standart Menzil)
Fiyat: 1,432,600 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Ssangyong Tivoli (Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli)
Fiyat: 1,495,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Alfa Romeo Junior Elettrica
Fiyat: 1,549,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Nissan Juke (1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna)
Fiyat: 1,579,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Jeep Avenger (e-Hybrid Limited 1.2 100hp)
Fiyat: 1,590,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Chery Omoda 5 Pro (Vision)
Fiyat: 1,650,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Skywell ET-5 LR Legend
Fiyat: 1,780,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Jeep Avenger (e-Hybrid Summit 1.2 100hp)
Fiyat: 1,788,250 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Jeep Renegade (e-Hybrid Limited 1.5 130hp)
Fiyat: 1,824,250 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Tesla Model Y (Arkadan İtiş)
Fiyat: 1,866,203 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Cupra Born (150 kW / 204 PS / 77 kWh)
Fiyat: 1,890,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Jaecoo 7 (Revive 4X2)
Fiyat: 1,905,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
- Mini Countryman E
Fiyat: 1,921,600 TL
Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay
2 milyon TL üzeri araçlar:
- Lexus LBX Hybrid (LBX Elegant)
Fiyat: 2,055,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- DS 4 (Performance Line PureTech 130 Otomatik)
Fiyat: 2,116,900 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- Audi A3 (Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI)
Fiyat: 2,267,531 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- BMW 120 (M Sport)
Fiyat: 2,447,500 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- Subaru Solterra (e-Xcellent)
Fiyat: 2,474,769 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- Mercedes-Benz A Serisi (A200 AMG)
Fiyat: 2,543,000 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- Volvo EX40 (Single Motor Extended Range, Ultra)
Fiyat: 2,710,128 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- DS 7 (OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik)
Fiyat: 2,952,800 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok
- Range Rover Evoque (S)
Fiyat: 4,066,969 TL
Maksimum Taksit Sayısı: Yok