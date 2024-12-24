Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları

- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

- 400 bin TL - 800 bin TL: En fazla 36 ay taksit

- 800 bin TL - 1,2 milyon TL: En fazla 24 ay taksit

- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL: En fazla 12 ay taksit

- 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak