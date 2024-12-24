Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları

Ticaret Bakanlığı’nın taşıt alımlarındaki taksit sınırlarını yeniden düzenlemesiyle lüks segmentteki araçlara taksit imkanı ortadan kalktı. İşte yeni düzenlemenin detayları ve markalara etkisi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, taşıt ve otomobil alımlarında uygulanacak taksit sınırlarını yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeye göre araç fiyatlarına göre taksit süreleri şöyle:

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- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

- 400 bin TL - 800 bin TL: En fazla 36 ay taksit

- 800 bin TL - 1,2 milyon TL: En fazla 24 ay taksit

- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL: En fazla 12 ay taksit

- 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 3

8 MARKADA TAKSİT İMKANI KALMADI

Cnbce.com’un araştırmasına göre, yeni düzenleme, özellikle lüks segmentteki otomobilleri etkiledi. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Range Rover, DS, Lexus ve Subaru gibi markaların en uygun modelleri bile 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu için bu araçlar artık taksitli olarak satın alınamayacak.

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 4

İşte tüm markaların en ucuz araçları ve taksit sayıları:

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 5

400 bin TL- 800 bin TL arası araçlar:

- Fiat Topolino

Fiyat: 429,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

- Citroen Ami (6 Kw Elektrik Motor One)

Fiyat: 451,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

- DFSK Porter I (1.5 M/T Tek Kabin)

Fiyat: 785,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 6

800 bin TL - 1 milyon 200 bin TL arasındaki araçlar: 

- Opel Yeni Combo Carbo (1.5 102 HP Dizel MT)

Fiyat: 888,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Fiat Egea Sedan (Easy)

Fiyat: 889,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Toyota Proace City Cargo (1.5 D 100 HP Vision)

Fiyat: 890,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Citroen Yeni Berlingo Van (1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel)

Fiyat: 900,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Hyundai i10 (1.2 MPI 79PS Jump + Nav.)

Fiyat: 920,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 7

- Renault Express Van (Joy 1.5 Blue dCi 95 bg)

Fiyat: 945,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Peugeot Partner Van (UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT)

Fiyat: 974,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Leapmotor

Fiyat: 999,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Citroen C3 (1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel)

Fiyat: 1,018,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Kia Yeni Picanto (1.0L 63 PS AMT Feel)

Fiyat: 1,030,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 8

- Renault Yeni Clio (equilibre 1.0 TCe 90 hp)

Fiyat: 1,065,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Opel Corsa (1.2 75 HP Benzin MT5 Edition)

Fiyat: 1,075,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Dacia Sandero Stepway (Expression Stepway Tce 90 bg CVT)

Fiyat: 1,099,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Toyota Proace City (1.5 D 130 HP Dream A/T)

Fiyat: 1,150,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

- Volkswagen Caddy Cargo (2.0 TDI 122 PS DSG)

Fiyat: 1,184,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 9

1 milyon 200 bin TL -2 milyon TL arası araçlar: 

- BYD Dolphin

Fiyat: 1,280,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- MG ZS (Comfort 1.0 AT)

Fiyat: 1,299,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Seat Ibiza (1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style)

Fiyat: 1,310,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Peugeot 208 (ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8)

Fiyat: 1,324,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Honda City (1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive)

Fiyat: 1,332,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 10

- DFSK Fengon 500 (1.5 Benzinli Premium A/T)

Fiyat: 1,340,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Suzuki Yeni Swift Hibrit (1.2 MHEV CVT Life)

Fiyat: 1,359,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Skoda Fabia (Premium 1.0 TSI 115 PS DSG)

Fiyat: 1,360,400 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Toyota Corolla (1.5 Vision Plus Multidrive S)

Fiyat: 1,390,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Volkswagen Polo (1.0 80 PS Manuel Impression)

Fiyat: 1,404,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 11

- Ssangyong Musso Grand (Platinum D2.2 4x2 Otomatik)

Fiyat: 1,410,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Ford Puma (1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel Titanium)

Fiyat: 1,414,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- TOGG T10X RW (V1 RWD Standart Menzil)

Fiyat: 1,432,600 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Ssangyong Tivoli (Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli)

Fiyat: 1,495,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Alfa Romeo Junior Elettrica

Fiyat: 1,549,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 12

- Nissan Juke (1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna)

Fiyat: 1,579,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Jeep Avenger (e-Hybrid Limited 1.2 100hp)

Fiyat: 1,590,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Chery Omoda 5 Pro (Vision)

Fiyat: 1,650,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Skywell ET-5 LR Legend

Fiyat: 1,780,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Jeep Avenger (e-Hybrid Summit 1.2 100hp)

Fiyat: 1,788,250 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 13

- Jeep Renegade (e-Hybrid Limited 1.5 130hp)

Fiyat: 1,824,250 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Tesla Model Y (Arkadan İtiş)

Fiyat: 1,866,203 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Cupra Born (150 kW / 204 PS / 77 kWh)

Fiyat: 1,890,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Jaecoo 7 (Revive 4X2)

Fiyat: 1,905,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

- Mini Countryman E

Fiyat: 1,921,600 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 12 Ay

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 14

2 milyon TL üzeri araçlar:

- Lexus LBX Hybrid (LBX Elegant)

Fiyat: 2,055,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- DS 4 (Performance Line PureTech 130 Otomatik)

Fiyat: 2,116,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- Audi A3 (Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI)

Fiyat: 2,267,531 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- BMW 120 (M Sport)

Fiyat: 2,447,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- Subaru Solterra (e-Xcellent)

Fiyat: 2,474,769 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

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Taksit sınırları belirlendi! İşte en ucuz otomobiller ve taksit sayıları - Resim: 15

- Mercedes-Benz A Serisi (A200 AMG)

Fiyat: 2,543,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- Volvo EX40 (Single Motor Extended Range, Ultra)

Fiyat: 2,710,128 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- DS 7 (OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik)

Fiyat: 2,952,800 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

- Range Rover Evoque (S)

Fiyat: 4,066,969 TL

Maksimum Taksit Sayısı: Yok

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Taksit otomoil