Türkiye’de sıfır otomobilde yeni dönem: 1 milyon liranın altında sadece 1 model kaldı
Ekim ayında sıfır otomobil satışlarında rekor kırıldı. Kasım ayına özel indirim kampanyalarıyla birlikte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar belli oldu. Ancak listede 1 milyon liranın altında sadece tek bir model kaldı.
Türkiye otomotiv pazarı, ekim ayında tüm zamanların satış rekoruna ulaştı.
Sıfır otomobil pazarındaki yüksek talep, üretici firmaları kasım ayına özel indirim kampanyaları başlatmaya yöneltti.
Ancak fiyatlardaki yükseliş, uygun fiyatlı otomobil seçeneklerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.
Haber Global'e göre, Türkiye’de 1 milyon TL’nin altında yalnızca tek bir sıfır otomobil satışta bulunuyor.
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...
Renault Clio
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL
Dacia Sandero Stepway
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL
Hyundai Bayon
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL
FIAT Grande Panda
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL
Opel Corsa
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL
Citroen e-C3
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL
Hyundai i20
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL
KİA Picanto
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL
Hyundai i10
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL
FIAT Egea Cross
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL
FIAT Egea Sedan
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL