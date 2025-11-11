Türkiye’de sıfır otomobilde yeni dönem: 1 milyon liranın altında sadece 1 model kaldı

Ekim ayında sıfır otomobil satışlarında rekor kırıldı. Kasım ayına özel indirim kampanyalarıyla birlikte Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar belli oldu. Ancak listede 1 milyon liranın altında sadece tek bir model kaldı.

Türkiye otomotiv pazarı, ekim ayında tüm zamanların satış rekoruna ulaştı.
Sıfır otomobil pazarındaki yüksek talep, üretici firmaları kasım ayına özel indirim kampanyaları başlatmaya yöneltti.

Ancak fiyatlardaki yükseliş, uygun fiyatlı otomobil seçeneklerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

Haber Global'e göre, Türkiye’de 1 milyon TL’nin altında yalnızca tek bir sıfır otomobil satışta bulunuyor.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Renault Clio
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL

Dacia Sandero Stepway
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL

Hyundai Bayon
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL

FIAT Grande Panda
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL

Opel Corsa
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL

Citroen e-C3
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL

Hyundai i20
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL

KİA Picanto
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL

Hyundai i10
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL

FIAT Egea Cross
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL

FIAT Egea Sedan
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL

