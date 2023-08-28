Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’
Antalya'nın Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta düzenlenen ‘UNOFEST 2023’e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.
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Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu. Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta ‘UNOFEST 2023’ düzenlendi.
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Uno tutkunlarının heyecanına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ortak oldu.
Başkan Tütüncü, “Biz hayata tutkularıyla bağlı, hayatın güzelliklerini yaşamayı bilen ve bu çerçevede kendine yeni yeni dostlar, arkadaşlar edinen dostlarımızla hayatı paylaşmayı çok seviyoruz''
‘UNOFEST 2023’ etkinliğine katılan araçları inceleyen Başkan Tütüncü, her yıl güzel bir buluşmaya vesile olan Antalya FIAT Uno Club Başkanı Oktay Ceylan ve ekibine teşekkür etti.