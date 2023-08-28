Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’

Antalya'nın Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta düzenlenen ‘UNOFEST 2023’e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

# Antalya # araba # festival # antalya # kepez
Son Güncelleme:
Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’ - Resim: 1

Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu. Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya işbirliğiyle hafta sonu Dokumapark’ta ‘UNOFEST 2023’ düzenlendi.

1 5
Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’ - Resim: 2

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Uno tutkunlarının heyecanına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ortak oldu.

2 5
Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’ - Resim: 3

Başkan Tütüncü, “Biz hayata tutkularıyla bağlı, hayatın güzelliklerini yaşamayı bilen ve bu çerçevede kendine yeni yeni dostlar, arkadaşlar edinen dostlarımızla hayatı paylaşmayı çok seviyoruz''

3 5
Uno tutkunları Dokumapark’ta buluştu! ‘UNOFEST 2023’ - Resim: 4

‘UNOFEST 2023’ etkinliğine katılan araçları inceleyen Başkan Tütüncü, her yıl güzel bir buluşmaya vesile olan Antalya FIAT Uno Club Başkanı Oktay Ceylan ve ekibine teşekkür etti.

4 5