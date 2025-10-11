Yeni araç alacaklar dikkat! O ibare 300 bin liraya mal olabilir
Elektrikli araç sahiplerinden gelen şikayetler artıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Uzun menzilli” ibaresiyle satılan araçların kısa menzilli çıktığını belirterek, bazı modellerde 300 bin TL’lik fark oluştuğunu söyledi.
UZUN MENZİLLİ DİYE SATILIYOR, KISA MENZİLLİ ÇIKIYOR
Son dönemde elektrikli araç sahiplerinden en çok gelen şikayet, menzil farkı oldu.
Tüketiciler “uzun menzilli” olarak aldıkları araçların kısa menzilli çıktığını fark edince mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle Anadolu’ya dönük satışlarda bu tür şikayetlerin arttığını vurguladı.
RUHSATTA MENZİL BİLGİSİ YOK
Ağaoğlu, tüketicilerin aracı aldıktan sonra gerçeği anladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu ancak arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Çünkü ruhsatında bu bilgilere yer verilmiyor.”
Bu eksiklik, özellikle ikinci el satışlarda ciddi sorunlara yol açıyor.
Bir başka risk de sigorta poliçelerinde ortaya çıkıyor.
Ağaoğlu’na göre, sigorta poliçeleri beyan esasına göre düzenlendiği için poliçeye “uzun menzil” ibaresi eklenebiliyor.
“Tüketici sigorta poliçesindeki uzun menzil ibaresine güveniyor ve 200-300 bin lira fazla ödeyerek aracı alıyor. Ancak gerçekte menzil çok daha kısa çıkıyor.”
Ağaoğlu, sigorta şirketlerinin de bu noktada sorumluluğu bulunduğunu söyledi:
“Sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir.”
Bazı satıcılar aynı modeli “uzun menzilli” ibaresiyle 200-300 bin lira daha fazlaya satabiliyor.
Ağaoğlu, bu nedenle tüketicilerin özellikle ikinci el araç alırken teknik kontrol yaptırmadan işlem yapmaması gerektiğini söyledi.
“Sigorta şirketleri ruhsatı eline alacak. Ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa sigorta şirketi de yazmayacak. Şirketler uyanık olmalı, aksi halde mağduriyet artar.”
Uzmanlar, elektrikli araç alacak vatandaşlara “kontrolsüz işlem yapmayın” çağrısında bulundu.
Servis kontrolü, menzil raporu ve teknik bilgi alınmadan yapılan alışverişlerin ciddi maddi kayıplara yol açabileceği belirtiliyor.
“Her menzil iddiasına inanmayın. Araç teknik verilerini servisle teyit edin. Beyana göre düzenlenen poliçelere güvenmeyin.”