İşte 2025'in heyecenla beklenen oyunları! Herkes o oyunların çıkış tarihini merak ediyor

Ghost of Yōtei (Sucker Punch)

Çıkış Tarihi: 2025

Ghost of Tsushima’nın devamı gibi duran, lakin bambaşka bir hikaye anlatan yeni Sucker Punch efsanesi adayı, Ghost of Tsushima’nın benzeri bir samuray mücadelesi sunacak. Yeni karakterimiz Atsu, çift Katana’sıyla düşmanlarına korku salacak ve Feodal Japonya’nın nefes kesen doğasında at sürecek. Tüm PlayStation 5 sahiplerinin takipte olması gereken bir oyun, mutlaka listenize ekleyin.