İşte 2025'in heyecenla beklenen oyunları! Herkes o oyunların çıkış tarihini merak ediyor

Doom: The Dark Ages (id Software)

Çıkış Tarihi: 15 Mayıs 2025

Doom Slayer’ın kontrolünü alarak çivili bir kılıçla iblisleri ezmek, bir ejderhanın sırtına binmek ve zırhlı bir ortaçağ şövalyesine benzeyen dev bir robotu kullanmak için bir neden arıyorsanız, Doom: The Dark Ages bunu size sağlamayacak ama tüm bunları yapmanın vereceği hazzı uzunca bir süre unutamayacaksınız. Serinin diğer oyunlarından farklı bir konsepte sahip olan oyunu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz zira amaçsızca bir şeyleri patlatmayalı uzun zaman oldu.