PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı
Sony, "Eleştirmenlerin Seçimi" kampanyasıyla en popüler oyunlarda büyük indirimler sunuyor! İşte fiyatı düşen oyunlar ve detaylar…
Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. "Eleştirmenlerin Seçimi" adı verilen bu özel indirim fırsatında, oyun dünyasının en çok beğenilen yapımları büyük indirimlerle satışa sunuluyor.
Bazı oyunlarda %85’e varan fiyat düşüşü dikkat çekerken, kampanya 13 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Son zamanlarda artan oyun fiyatları nedeniyle bütçesi zorlanan oyunseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.
Webtekno'nun haberine göre, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarındaki en popüler oyunlar, %85’e varan indirim oranlarıyla satışa sunuldu.
İndirime giren oyunlar arasında Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi büyük yapımlar bulunuyor.
İşte PlayStation Eleştirmenlerin Seçimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar:
EA Sports FC 25 (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 2.899,99 TL
İndirimli Fiyatı: 1.159,99 TL (%60)
Astro Bot (PS5)
Normal Fiyatı: 2.499 TL
İndirimli Fiyatı: 2.124,15 TL (%15)
Grand Theft Auto V (PS5)
Normal Fiyatı: 439 TL
İndirimli Fiyatı: 219,50 TL (%50)
Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 2.799 TL
İndirimli Fiyatı: 1.399,50 TL (%50)
Red Dead Redemption 2 (PS4)
Normal Fiyatı: 2.299 TL
İndirimli Fiyatı: 758,67 TL (%67)
Helldivers 2 (PS5)
Normal Fiyatı: 2.499 TL
İndirimli Fiyatı: 1.999,20 TL (%20)
Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
Normal Fiyatı: 2.900 TL
İndirimli Fiyatı: 725 TL (%75)
It Takes Two (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 1.499,99 TL
İndirimli Fiyatı: 374,99 TL (%75)
Hogwarts Legacy (PS5)
Normal Fiyatı: 3.149 TL
İndirimli Fiyatı: 944,70 TL (%70)
Diablo IV (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 1.799,99 TL
İndirimli Fiyatı: 989,99 TL (%45)
No Man's Sky (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 1.249 TL
İndirimli Fiyatı: 499,60 TL (%60)
Need for Speed Unbound (PS5)
Normal Fiyatı: 1.400 TL
İndirimli Fiyatı: 210 TL (%85)
Mafia: Trilogy (PS4)
Normal Fiyatı: 374 TL
İndirimli Fiyatı: 93,50 TL (%75)
The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 999 TL
İndirimli Fiyatı: 199,80 TL (%80)
Battlefield 2042 (PS5, PS4)
Normal Fiyatı: 800 TL
İndirimli Fiyatı: 120 TL (%85)