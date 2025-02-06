PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı

Sony, "Eleştirmenlerin Seçimi" kampanyasıyla en popüler oyunlarda büyük indirimler sunuyor! İşte fiyatı düşen oyunlar ve detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 1

Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. "Eleştirmenlerin Seçimi" adı verilen bu özel indirim fırsatında, oyun dünyasının en çok beğenilen yapımları büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 2

Bazı oyunlarda %85’e varan fiyat düşüşü dikkat çekerken, kampanya 13 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Son zamanlarda artan oyun fiyatları nedeniyle bütçesi zorlanan oyunseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 3

Webtekno'nun haberine göre, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarındaki en popüler oyunlar, %85’e varan indirim oranlarıyla satışa sunuldu.

İndirime giren oyunlar arasında Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi büyük yapımlar bulunuyor.

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 4

İşte PlayStation Eleştirmenlerin Seçimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar:

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 5

EA Sports FC 25 (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 2.899,99 TL
İndirimli Fiyatı: 1.159,99 TL (%60)

Astro Bot (PS5)

Normal Fiyatı: 2.499 TL
İndirimli Fiyatı: 2.124,15 TL (%15)

Grand Theft Auto V (PS5)

Normal Fiyatı: 439 TL
İndirimli Fiyatı: 219,50 TL (%50)

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 6

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 2.799 TL
İndirimli Fiyatı: 1.399,50 TL (%50)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Normal Fiyatı: 2.299 TL
İndirimli Fiyatı: 758,67 TL (%67)

Helldivers 2 (PS5)

Normal Fiyatı: 2.499 TL
İndirimli Fiyatı: 1.999,20 TL (%20)

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 7

Star Wars Jedi: Survivor (PS5)

Normal Fiyatı: 2.900 TL
İndirimli Fiyatı: 725 TL (%75)

It Takes Two (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 1.499,99 TL
İndirimli Fiyatı: 374,99 TL (%75)

Hogwarts Legacy (PS5)

Normal Fiyatı: 3.149 TL
İndirimli Fiyatı: 944,70 TL (%70)

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 8

Diablo IV (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 1.799,99 TL
İndirimli Fiyatı: 989,99 TL (%45)

No Man's Sky (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 1.249 TL
İndirimli Fiyatı: 499,60 TL (%60)

Need for Speed Unbound (PS5)

Normal Fiyatı: 1.400 TL
İndirimli Fiyatı: 210 TL (%85)

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PlayStation severlere müjde! %85’e varan dev indirim başladı - Resim: 9

Mafia: Trilogy (PS4)

Normal Fiyatı: 374 TL
İndirimli Fiyatı: 93,50 TL (%75)

The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 999 TL
İndirimli Fiyatı: 199,80 TL (%80)

Battlefield 2042 (PS5, PS4)

Normal Fiyatı: 800 TL
İndirimli Fiyatı: 120 TL (%85)

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