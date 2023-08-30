2023 altın bilezik modelleri: yatırımlık seçimler ve dikkat edilmesi gerekenler

Altın takılar, hem estetik değerleri hem de yatırım potansiyeli nedeniyle popüler tercihler arasında yer alır. Özellikle özel günlerde giyilen 22 ayar altın bilezikler, düşük işçilik maliyeti sayesinde yatırım amaçlı da tercih edilir. 2023 yılının altın bilezik modelleri ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriyoruz.

2023 ALTIN BİLEZİK MODELLERİ: YATIRIMLIK SEÇİMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yatırım yaparken altın bilezik seçerken saflık, ağırlık, işçilik ve güvenilirlik gibi faktörlere odaklanmak önemlidir. Yatırımlık bilezikler genellikle saf altın içeriği yüksek ve işçilik maliyeti düşük olan modellerdir. Ancak altın fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir, bu yüzden yatırım kararı özenle verilmelidir.

2023 YILININ ALTIN BİLEZİK MODELLERİ

Yatırım amaçlı altın bilezik seçiminde genellikle 22 ayar altın tercih edilir. Bu tür altınlar, yüksek saflık oranı ile dikkat çeker ve takı yapımı için uygun bir alaşım içerir. Aynı zamanda 22 ayar altınlar, 24 ayar altına göre daha dayanıklıdır.

Sadelik ve düz modeller, yatırımlık altın bilezikler için ideal tercihlerdir. Bu tarz modellerin işçilik maliyeti düşük olduğundan daha düşük prim ile alınabilir ve satılabilir. Bu durum yatırımcılar için avantajlı bir seçenek sunar.

Tel Bilezik Modelleri:

Ajda 22 Ayar Tel Altın Bilezik

Kibrit Çöpü 22 Ayar Altın Bilezik

Düz Tel 22 Ayar Altın Bilezik

Oluklu 22 Ayar Altın Bilezik

Burma Bilezik Modelleri:

Adana Burma Bilezik

Örgü Burma (Ankara) Bilezik

Mevlana Burması

Makarna Burma

Başak Burma

Erzurum Burma

YATIRIM AMAÇLI ALTIN BİLEZİK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Altın Ayarı: Genellikle 22 ayar altın tercih edilir çünkü saflığı yüksektir ve takı yapımına uygun bir alaşım içerir.

İşçilik: Daha sade ve düz modeller, işçilik maliyetini düşürür ve yatırım maliyetini optimize eder.

Ağırlık: Yatırım hedefinize uygun bir ağırlık seçmek önemlidir. Daha yüksek gramajlı bilezikler daha fazla değere sahip olabilir.

Güvenilir Satıcı: Altın alımında güvenilir bir mücevherat mağazası veya altın ticareti yapan bir kuruluşla çalışmak önemlidir.

Piyasa Araştırması: Altın fiyatlarını ve piyasa koşullarını takip etmek, daha iyi bir yatırım kararı almanıza yardımcı olabilir.

Sertifikalar: Aldığınız bileziğin saflık ve ağırlık bilgisini içeren sertifikaların olup olmadığını kontrol etmek, güvenlik açısından önemlidir.