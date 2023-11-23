50 Yıldır Çay Ocağı Ustası Olan Ahmet Dede'den Çay Pişirme Yöntemi! Yukarıdan Aşağı Demleyin
Dededen kalma mesleği devam ettiren 50 yıllık çay ustası Ahmet dede, en doğru çay pişirme yöntemini paylaştı. En iyi teknik sayesinde uzun süre taptaze çay içebileceğinizin de altını çizer. İşte en doğru çay pişirme yöntemi
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50 yıldır dededen kalma olan çay ocağında usta olan Ahmet dede en doğru çay pişirme yöntemini paylaştı.
Dededen kalma çay pişirme tekniği sayesinde saatler sonra bile taze kalan çayının tek sırrının yukarıdan aşağı olduğunu belirtti.
50 Yıldır Çay Ocağı Ustası Olan Ahmet Dede'den Çay Pişirme Yöntemi!
50 yılını ocak başında geçiren Ahmet dede, çay pişirme yönteminin yıllardır herkes tarafından sevildiğini belirtti.
Çay doğru pişirilmediğinde adeta zehre döner. Bu yüzden en doğru şekilde pişirilmesi gerekiyor. Yıllardır meğer yanlış pişirdiğimiz çayı birde ustası gibi demleyin.