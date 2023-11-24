Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır

Kahvaltının en güzel besini, protein kaynağı yumurtanın haşlanması zahmetli bir iştir. Sizleri bu zahmetten kurtaracak bir yöntemle karşınızdayız. İşte mikrodalgada 1 dakikada haşlayabileceğiniz yumurta tarifi...

# yumurta
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Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır - Resim: 1

Bir şefin açıklamasına göre, mikrodalga ile hazırlanan yumurta 1 dakika içerisinde istediğimiz gibi haşlanabiliyor. 

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Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır - Resim: 2

Önemli bir nokta olarak yumurtanın cam kase içerisine kırılmasıdır. 

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Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır - Resim: 3

Ardından yumurtanın üzerine gelecek kadar su ekleyin ve yumurtanın tamamen batmasını sağlayın.

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Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır - Resim: 4

Daha sonra yumurtayı mikrodalgada 50 saniye pişirin.

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