Artık Yumurtalarınızın Haşlanmasını Uzunca Beklemeyeceksiniz! 1 Dakika İçinde Hazır
Kahvaltının en güzel besini, protein kaynağı yumurtanın haşlanması zahmetli bir iştir. Sizleri bu zahmetten kurtaracak bir yöntemle karşınızdayız. İşte mikrodalgada 1 dakikada haşlayabileceğiniz yumurta tarifi...
# yumurta
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Bir şefin açıklamasına göre, mikrodalga ile hazırlanan yumurta 1 dakika içerisinde istediğimiz gibi haşlanabiliyor.
Önemli bir nokta olarak yumurtanın cam kase içerisine kırılmasıdır.
Ardından yumurtanın üzerine gelecek kadar su ekleyin ve yumurtanın tamamen batmasını sağlayın.
Daha sonra yumurtayı mikrodalgada 50 saniye pişirin.