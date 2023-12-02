Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik

Banyo ve lavabo içlerinde su kaynaklı oluşan pas adeta zehir saçıyor. Temizlenmesi aşırı zor olan pas ayrıca detaylı temizlenmediğinde lekeye neden oluyor. İşte pas lekesini çıkarmanın yolları

# pas temizleme # pratik bilgiler # banyo # lavabo
Son Güncelleme:
Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik - Resim: 1

Pas lekesi bazen çamaşır makinesi nedeniyle kıyafetlere de bulaşır. Ciddi oranda oksidan içeren pas alanlar yeterli oranda temizlenmediğinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. 

1 7
Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik - Resim: 2

Pas lekesi çıktığında bile izi kalabilir. Pas lekesini çıkartırken kullanılan kimyasallar bazen daha fazla oksidanlenmeye neden olur. Bu yüzden doğa yollarla basit olarak çıkarmanın yollarını sizler için derledik. 

2 7
Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik - Resim: 3

Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik

Pas üzerlerine karbonat, sirke ve limon suyu döktüğünüzde bu sonuca kolayca varabilirsiniz. 

3 7
Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik - Resim: 4

Bir sprey kutusuna karbonat sirke ve limon suyu koyun ve çalkalayın. Ardından paslı yerlere sıkın yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ovalayıp yıkayın. 

4 7