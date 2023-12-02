Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik
Banyo ve lavabo içlerinde su kaynaklı oluşan pas adeta zehir saçıyor. Temizlenmesi aşırı zor olan pas ayrıca detaylı temizlenmediğinde lekeye neden oluyor. İşte pas lekesini çıkarmanın yolları
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Pas lekesi bazen çamaşır makinesi nedeniyle kıyafetlere de bulaşır. Ciddi oranda oksidan içeren pas alanlar yeterli oranda temizlenmediğinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirir.
Pas lekesi çıktığında bile izi kalabilir. Pas lekesini çıkartırken kullanılan kimyasallar bazen daha fazla oksidanlenmeye neden olur. Bu yüzden doğa yollarla basit olarak çıkarmanın yollarını sizler için derledik.
Banyo Ve Lavabolardaki Zehirli Alan! 3 Madde İle Lekesiz Temizlik
Pas üzerlerine karbonat, sirke ve limon suyu döktüğünüzde bu sonuca kolayca varabilirsiniz.
Bir sprey kutusuna karbonat sirke ve limon suyu koyun ve çalkalayın. Ardından paslı yerlere sıkın yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ovalayıp yıkayın.